Centenario de goles europeos

Javier Hernández dijo sentir una alegría a medias por haber llegado a 100 goles en Europa, pero no lograr el triunfo con su equipo, el Bayer Leverkusen contra el AS Mónaco de Francia

Leverkusen, Alemania

Agencias

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández alcanzó su gol 100 desde su llegada al futbol europeo sin poder festejarlo con total alegría, luego de que Mónaco le empatara sobre el final 1-1 a Bayer Leverkusen, en partido correspondiente a la jornada dos de la Champions League.

Motivado por haber sido elegido el mejor jugador de la quinta jornada en la Bundesliga tras haber marcado tres anotaciones, este martes “Chicharito” mantuvo la puntería para el duelo de la Liga de Campeones ante el cuadro francés, y aprovechó su oportunidad más clara frente al marco cuando el duelo comenzaba a agonizar.

Hernández fue considerado en el once inicial con el que las “Aspirinas” se presentaron en el estadio Louis II y desde el principio se mantuvo activo aportando a las oportunidades en ofensiva de los suyos, sin embargo, no pudo mover el marcador en el primer tiempo.

En la segunda mitad, fue cuando el atacante tricolor alzó los brazos para celebrar su centenar de dianas en el viejo continente, cuando aprovechó un centro al área por parte del suizo Admir Mehmedi para mandar el balón al fondo de las redes con un remate de cabeza certero al minuto 73.

No me siento más que nadie

“Se dice fácil, pero ha sido cosa de mucho trabajo. No tengo palabras. Agradezco a todos los que me han apoyado, mi familia, mis seres queridos, mi novia, no sólo los que ahora lo hacen porque llego a 100 goles”, comentó en entrevista para Fox Sports.

“Chicharito” afirmó que el buen momento que vive, no lo hace sentirse, “ni menos ni más que nadie. También juego bien cuando no hago goles”.

Pulveriza récord de Cristiano Ronaldo

Javier Hernández, “Chicharito”, no es un futbolista que llene muchas portadas, siempre muy discreto pero la competición europea le sienta de lujo. Y es que el mexicano ya lleva marcados 14 goles en la Champions League en tan solo 40 partidos.

Si tenemos en cuenta el dato que ha aportado @2010MisterChip, este registro goleador de llegar a los 14 tantos en 40 encuentros es mucho mejor que el de Cristiano Ronaldo al que le costó 51 partidos llegar a esa cifra.

El gol de Chicharito ha llegado en el empate 1-1 entre el Mónaco y el Bayer Leverkusen. Primero marcó el mexicano en el minuto 73 y el gol del empate del Mónaco llegó en el minuto 94, obra de Glik.