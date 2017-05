Cematab en paro

Trabajadores de la Central de Maquinaria de Tabasco (Cematab), se encuentran en paro de brazos caídos, al acusar que la dependencia les hizo un descuento a diversas prestaciones obtenidos a través de su sindicato, al cobrarles un impuesto, cuando esto es ilegal, por lo cual decidieron no trabajar y exigir a la autoridad que se les regresé sus recursos.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, a partir de las 8 de la mañana de ayer lunes, cerca de 400 trabajadores de la Central de Máquinas de Tabasco, que se encuentra en Ciudad Industrial, decidieron no laboral, ya que al recibir el pago de su quincena, que es la que está corriendo, se dieron cuenta que el pago de sus prestaciones como es el Día de las Madres y el del servidor público, venían “grabados”, es decir cobrándoles un impuesto y le quitaron cerca de 300 pesos a cada uno de los empleados.

Se indicó que esto es una ilegalidad, ya que son prestaciones ganadas por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y nunca “te habían cobrado impuestos”, por lo cual dijeron que se encuentran molestos y esperan una solución por parte de la dirección de la Central de Maquinaria de Tabasco, ello para poder regresar.

Pero después de dialogar con algunas autoridades que llegaron en la zona del conflicto, los trabajados dijeron que no se llegó a ningún acuerdo, porque dicen que es una nueva disposición fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda el de estar cobrando los impuestos a diversas prestaciones, a lo cual dice que no lo aceptan.

Es por ello que seguirá en su movimiento de brazos caídos hasta que no se resuelve esta situación, por lo cual anunciaron que este martes realizarán una marcha de la central de maquinaria de Tabasco hasta la Quinta Grijalva.