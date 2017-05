Celeridad a empréstitos

Afirmó que todas las fracciones parlamentarias deben sumarse para que estos recursos no se usen en los procesos del próximo año

La dirigencia local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzó un exhorto a todos los 35 diputados locales del congreso tabasqueño, para que den “celeridad al tema de los empréstitos de varios presidentes municipales que han solicitado”, ya que dijo que tienen que revisar si son factibles y no, para evitar que sean utilizados para la cuestiones electorales, aunado a que ante la nueva ley fiscal, no pueden ser utilizados en otro año fiscal, “por lo cual los utilizan en el 2017 o ya no los pueden utilizar”.

En entrevista con los medios de comunicación, él también diputado federal del sol Azteca por Tabasco, Candelario Pérez Alvarado, mencionó que existen comentarios tanto en redes sociales como de algunos actores políticos, que acusan que los presidentes municipales, están solicitando recursos con la finalidad de ser utilizados para la cuestiones electorales, por lo cual dijo, que “todas las fracciones parlamentarias deben realizar acciones concretas, análisis, investigaciones y sobretodo, certificar en dónde van a ser utilizados los mismos”.

Y si estos son aprobatorios, adelante, “sino, decirlo de inmediato para evitar mayores especulaciones”, pues advirtió que con la nueva ley fiscal, se señala que los préstamos que solicitan los alcaldes tienen que ser pagaderos en ese mismo año fiscal, por lo cual “estamos en mayo y sí se tardan más y posteriormente los aprueban, evidentemente los alcaldes van a tener que declinar a pesar de ser aprobados, ya que no van a poder ser utilizados y mucho menos pagados por las nuevas disposiciones fiscales”.

Es por ello, que dijo que urge que den celeridad si van a aprobarlos o no, pero que den a conocer los motivos de ambos escenarios, ya que también se tiene que evitar que vayan a ser utilizados o desviados para otros fines, los cuales dijo están en contra de esta posibilidad, sin importar de quién se trate.