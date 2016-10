Verdades a medias con el presupuesto

“El lenguaje de la verdad debe ser, sin

duda alguna, simple y sin artificios”.

Séneca

Enrique Muñoz González

La madrugada del viernes en San Lázaro se aprobó la Ley de Ingresos 2017, con intercambio de señalamientos entre las bancadas, por las disposiciones que se tendrán a partir del primero de enero del próximo año, como viene siendo el alza a las gasolinas, mismas que la fracción del PRI lo niega, al justificar que son medidas que conviene al país, pero que ya había anticipado Candelario Pérez Alvarado del PRD. Al liberar el precio de combustibles seguirán encareciéndose diversos productos básicos y hasta el pasaje.

Lo cierto es que las discusiones por el presupuesto siguen a la orden del día, atribuyéndose las diferentes bancadas los logros, nadie quiere asumir la responsabilidad de los recortes. Con la Ley de Ingresos 2017, queda claro que no hay incremento a los impuestos, ni se crean nuevos, a excepción de las disposiciones establecidas para liberar el precio de los combustibles. Las discusiones para el presupuesto están en su recta final, confirmándose que sí hay recortes a Tabasco, pero no a cómo se vaticinaba.

Según el PRD, por las negociaciones emprendidas de la mano de su dirigente nacional Alejandra Barrales y los gobernadores, hay menos reducciones, pero de que hay recortes, ni dudarlo; mientras tanto, los priístas, aseguran que se hicieron esfuerzos para que la afectación con los recortes no impacten en forma considerable en el caso de Tabasco, por eso vemos verdades a medias, ya que la entidad no tendrá los recursos que esperaba para emprender obras y acciones que puedan revertir cifras del desempleo.

De acuerdo a la versión del PRD, aprobó en lo general la Ley de Ingresos debido a que lograron reducir el recorte presupuestal de la Federación, quedando éste en 188 mil millones de pesos, de los 239 mil millones que inicialmente había propuesto el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda; aunque se incrementó la deuda en 525 mil millones de pesos. La bancada del Sol Azteca logró que el presupuesto se aumentara en 51 mil millones de pesos, beneficiara a los 32 estados del país, todavía se decidirá hacia donde se va a destinar, priorizando educación, salud, campo, seguridad.

Advierte el PRD que la liberación del precio de las gasolinas, podría provocar incrementos constantes en su precio debido a que dependerá de la fluctuación peso-dólar. Y aunque en este punto el PRI defiende que no hay alzas, en realidad si las habrá, pero eso ya será el costo político que deberán asumir, por querer negar una realidad que se va a sentir mensualmente durante el 2017.

En el proyecto inicial del presupuesto de egresos, se estima en 2 mil 792 millones de pesos lo que inicialmente pretenden recortar a la entidad, lo que seguirá afectando la economía local, propiciando mayor desempleo.

En contraparte, la priista Liliana Madrigal Méndez defiende el voto de su fracción en la Ley de Ingresos, indicando permitirá que el país tenga mejores ingresos sin subir impuestos y sin incrementar los existentes, garantizando que la gente tenga certidumbre en sus negocios; explica que se añadieron 19 mil barriles de petróleo a la producción diaria, y se tazó el tipo de cambio en 18.62 pesos con mediciones del Banco de Méjico. No obstante, es difícil garantizar se vaya a mantener la producción de petróleo, así como el precio del barril,

Justifica Liliana Madrigal que el beneficio con la Ley de Ingresos se tendrá, siempre y cuando haya eficiencia en la recaudación, algo muy lejos de ser real, si ya vimos cómo se inconformaron en el municipio muchas personas, por el hecho de que el alcalde les pidió que cumplan con el pago del predial. Pero bueno, en teoría así se justifica que habrá beneficios, ya veremos conforme pase el año, si es verdad o no.

Sin embargo, para la priista, de darse una recaudación eficiente, será la condición que va a permitir a la Federación seguir invirtiendo en infraestructura y en pago de deuda pública. Se supone que gobierno federal va a dejar de gastar cerca del 17% de su gasto operativo o gasto corriente y se le dará más recursos a los Estados y municipios, condicionando que el Gobierno del Estado debe implementar un plan de austeridad para mejorar el gasto en la entidad. Lo que no sabe, es que ya existe desde el inicio de la administración.

Mientras tanto, las negociaciones continúan para que haya un buen presupuesto a Tabasco, con un juego político de cada fracción parlamentaria para adjudicarse la autoría en los beneficios que puedan lograrse, y acusando al contrario, en los casos donde los recortes afecten considerablemente algún rubro; es indudable que el protagonismo está por delante, antes de consensar juntos un mejor proyecto de presupuesto que beneficie a la entidad.

Lo delicado es que seguiremos escuchando verdades a medias en la discusión del presupuesto, perdiendo la objetividad las bancadas, para justificar sus votaciones. Una vez más, Tabasco volverá a salir perdiendo, porque no hubo el frente común deseado entre todos los legisladores para luchar en una sola estrategia por mejores recursos.

La PIragua

Se subió David Gustavo Rodríguez Rosario a la contienda por la sucesión gubernamental, aclara que no se trata de ninguna ocurrencia, veremos cuanto puede crecer, porque el año pasado al participar en la sucesión de Centro, declinó continuar, para seguir al frente de la SDET. Ahora sus adversarios y hasta detractores estarán atentos a su desempeño para que no use recursos públicos, ni horario, tampoco personal de la dependencia, en su aspiración.

Por lo pronto David Gustavo, dijo en tele reportaje que en los proximos dias se inscribira en el PRD, pues de lo contrario no tendría partido con que competir por el sueño que tiene de ser Gobernador.