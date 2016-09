Avala el gobernador Núñez a Gaudiano

“Los logros de una organización

son los resultados del esfuerzo

combinado de cada individuo”

Vince Lombardi

Enrique Muñoz González

En cien días, Gerardo Gaudiano ha rebasado las expectativas de su gobierno en Centro. Al dar su informe este domingo, dio cuenta de todos los programas y acciones que se han puesto en marcha, vemos que no ha habido descanso para entregar estos resultados, logrando el reconocimiento de todos los asistentes, empezando por el gobernador Arturo Núñez, porque además, cada acción realizada en Centro, se percibe en la ciudadanía.

Ante un auditorio lleno, inició Gaudiano con el anuncio del Turibus es más llego en esta moderna unidad junto al gobernador Arturo Núñez y su esposa Martha Lilia, un atractivo turístico que dará servicio a partir de octubre y se dará información del recorrido en 5 Idiomas, por cierto, el jueves pasado había dado esta primicia en el noticiario, Voz es Tabasco.

El mensaje de Gerardo Gaudiano fue claro y conciso, recordó que hace 100 días cuando rindió protesta, estableció un compromiso directo y sincero de aportar su mejor esfuerzo y capacidad al servicio de la gente y así lo viene realizando; de tal modo a 15 semanas de distancias, se presenta a rendir cuentas, de lo que ha venido construyendo para tener un mejor Centro, un nuevo rostro, del cual todos se sientan orgullosos.

El alcalde dijo que esta primera etapa de su gobierno, ha sido intensa, abundante en retos y amplia en necesidades y demandas; resaltó que nunca ha dejado de dialogar con nadie para resolver cualquier situación, buscando consensos, porque es la mejor forma de encontrar solución a los problemas que nos aquejan. Reconoció que se han obtenido logros innegables porque la fortaleza de su gestión ha crecido con la participación voluntaria de cada uno de los ciudadanos, de los grupos representativos de los sectores productivos.

Hizo énfasis que cada acción emprendida, es en todo momento para dar respuestas a los asuntos que requirieron soluciones de corto plazo, sin dejar de trabajar y avanzar en proyectos y programas de mediano y largo plazo que se traducen en confianza y certidumbre para las nuevas generaciones. Refrendó su convicción de seguir trabajando en un marco de apertura y pluralidad con respeto a los derechos de los ciudadanos garantizando la paz, la armonía social y privilegiando el diálogo y el consenso.

En la evaluación de estos 100 días, el alcalde reiteró muchas veces lo que todos los ciudadanos han visto, está haciendo lo que prometió, porque es de los hombres que se atan a la palabra empeñada, además como lo ha dicho muchas veces, cumplir lo lleva en la sangre. La meta es tener un municipio grande e igualitario y a ser un gobierno de acción, de realizaciones y honesto.

Muy significativo fue el momento cuando Gerardo se refirió a las acciones que se realizan a través del DIF con el programa Centro en Tu Comunidad donde se atienden a los grupos más vulnerables, agradeciendo el apoyo permanente de su esposa Ximena Martel Cantu, a quien le dedicó una vez más en público un frase de Mario Benedetti: estamos para vivir la vida y aceptar el reto, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola y porque yo te quiero.

Gaudiano no dijo nada que no haya realizado, no está solo en esta tarea, cuenta con el respaldo de empresarios, que participan en el programa Adopta Un Parque, y de la clase política, que abonan con sus gestiones para lograr más recursos en beneficio del municipio. Y tiene apoyo pleno del gobernador Arturo Núñez, quien hace unos días, ante el titular del CONAFE expreso que Gerardo es la muestra evidente de que los jóvenes pueden trabajar con responsabilidad; ayer lo felicito por los logros presentados.

Por cierto, el gobernador Arturo Núñez en su mensaje, después de reconocer el trabajo de Gerardo Gaudiano, se refirió a tres asuntos relevantes. La inseguridad lo cual se comprometió a que es una prioridad de su gobierno y dará seguridad en corto plazo. En la obra del mercado Pino Suárez donde dijo que se respetarán los derechos de los locatarios, pero también con firmeza señaló que el mercado no es propiedad de ellos. El mercado es del municipio y la obra se hará para los habitantes de Centro.

El otro tema fue sobre Uber, a quien le mando un nuevo mensaje. Tabasco no es una selva y que aquí deben estar regulados a la ley; deben pagar impuestos. Refirió qué incluso hay otras empresas que quieren entrar a dar servicio de transporte donde hay una oferta de empresarios tabasqueños que están dispuestos a armonizar con los taxistas. Dijo que si habrá un servicio de taxis, pero será quien gane y ofrezca mejores garantías en base a La ley.

En resumidas cuentas, Gerardo Gaudiano va trabajando y cumpliendo, en 100 días dio muestra de lo que está hecho, sin duda vienen tiempos de prosperidad a Centro.

La Piragua

Mientras la diputada federal del PRI Liliana Madrigal Méndez se le ocurre lanzar un buzón, para preguntarle a la gente sobre el gasto del presupuesto, vemos que el diputado federal del PRD Candelario Pérez Alvarado lleva a los alcaldes de su partido a la Ciudad de Méjico para la gestión de recursos.

Muchas felicidades al Director del Diario de la Tarde. Marco Antonio Calcáneo García, y Luis Antonio Vidal, quienes fueron designados con un cargo dentro de la nueva dirigencia de la Fapermex que tuvo su asamblea anual en Ensenada; este organismo de periodistas del cual fue fundador nuestro bien recordado amigo José Antonio Calcáneo Collado está más fuerte que nunca y las nuevas generaciones empiezan a trabajar con convicción, en defensa siempre de la libertad de expresión y el trabajo periodístico en todo el país. Enhorabuena. Por cierto Luis Antonio Vidal fue premiado como el mejor columnista en Internet Vector X. Un brazo. Orgullo de la MRGM.