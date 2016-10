Caso Yáñez es personal: Polevnsky

Yeidckol Polevnsky, secretaria general del CEN de Morena, señaló que en el presunto tráfico de influencias de César Yáñez, vocero de Andrés Manuel López Obrador, para liberar a su novia, Dulce Silva, cuando fue detenida en Puebla hace 7 meses, es un tema personal y no del partido.

Ciudad de México

Agencias

“No es de Andrés Manuel el tema, no es de Morena, no es un tema político, es un tema personal y así César lo dijo”, subrayó Polevnsky.

En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, la secretaria general del CEN de Morena comentó que al intentar comunicarse con las autoridades tras la detención de Silva, acusada del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, César Yáñez sólo intentaba saber si ésta se encontraba a salvo.

“En un país como en el que vivimos, donde lo único que no existe son la ley y la justicia, donde el pan de nuestro de cada día son los ‘levantones’, ya uno no sabe si lo ‘levantaron’ o lo detuvieron”, sotuvo la integrante de Morena.

El vocero de Andrés Manuel López Obrador declaró que él intentó ponerse en contacto con las autoridades porque temía que a su pareja la hubieran secuestrado, y rechazó tratar de intervenir para que ésta fuera liberada.