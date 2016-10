Carta Abierta

Núñez, sin “tapado”

Jorge Núñez

Arturo Núñez, cuando vaya de salida, no dará ninguna señal y tampoco usará la maquinaria del PRD para decir quién va a ser el siguiente candidato a la gubernatura.

Al final de este sexenio perredista no habrá “destape”. Esta vez no se romperá ningún cordón umbilical… porque no habrá “tapado”.

Así lo dio a entender el gobernador al señalar que en los nuevos tiempos democráticos no hay “tapados”.

Luego de la “cascada” de aspirantes perredistas que se han abierto al 18, entre ellos Juan Manuel Fócil, José Antonio de la Vega, Oscar Cantón, Fernando Mayans y Raúl Ojeda, Núñez puso las cartas sobre la mesa.

Para Núñez está muy claro que el tema de los “tapados” pertenece al viejo régimen del PRI.

Aunque se dijo respetuoso de los aspirantes perredistas, les exigió respetar la ley porque, en caso contrario, pueden ser sancionados y evitar su participación.

También les recordó la prohibición de desviar recursos públicos y el uso de su cargo con fines electorales.

Lo dicho por el gobernador retumbó en varias oficinas públicas, porque algunos de los soñadores se andan promoviendo como los “favoritos” indiscutibles del mandatario estatal.

La postura de Núñez es muy puntual: no usará su cargo para convertirse en el Gran Elector. Es decir, en el PRD no habrá un Gran Elegido.

Quienes han mostrado sus aspiraciones, y quienes aún no lo hacen abiertamente, como el caso del alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, tienen las mismas posibilidades.

Esto es lo que sucede en un sistema gubernamental democrático: los aspirantes de cada uno de los partidos pueden anunciar abiertamente sus pretensiones.

Núñez, pues, se ha despojado, por anticipado, de la atribución unipersonal y todopoderosa de designar a su sucesor en el gobierno de Tabasco.

: Merecido

La apreciada artista Villahermosa Martín recibió, de manos del gobernador Núñez, la presea “Savia del Edén”, por sus muchos años de dedicación a la música y a la promoción cultural de Tabasco.

El homenaje se dio en la inauguración del X Festival Cultural CEIBA 2016 , que contó con la presencia de Gloria Navarro López, directora Técnica del Conaculta, y representante del titular de esa dependencia, Rafael Tovar y de Teresa.

También estuvo la directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez y la admirada cantante Dora María, “La Chaparrita de Oro”.

Fue un merecido homenaje a quien ha tenido en el canto, en el apoyo a los jóvenes valores de la música tabasqueña y en la divulgación de nuestra tradición musical, algunos de sus principales aciertos.

: Apoyos

La presidenta del DIF de Tacotalpa, Ángeles Mosqueda Rodríguez, encabezó la entrega de beneficios de los sub programas BECATE y Fomento al Autoempleo del Servicio Estatal de Empleo.

Ante representantes de los municipios de Jalapa, Teapa y Macuspana, 225 personas recibieron tarjetas bancarias por 684 mil pesos.

También se dieron 28 cheques por más de 470 mil pesos para que los beneficiados puedan equipar sus negocios.