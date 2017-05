Cárdenas sin justificar empréstito

Destacó que no avalarán el apoyo que se está solicitando, sino justifican el gasto que se va a realizar

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El presidente de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso tabasqueño, Alfredo Zamudio, estableció que en torno al empréstito solicitado por el ayuntamiento de Cárdenas para cuestiones de seguridad, el alcalde no ha entregado documentos que avalen esta situación, por lo cual dijo que a pesar de que se está analizando debe la autoridad municipal corroborar para qué se usará estos recursos. En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular dejó en claro hasta el momento no puede señalar si se aprobará o no la solicitud de empréstito por parte del ayuntamiento de Cárdenas para cuestiones de seguridad, ya que evidentemente no tiene documentos o bases para poder detallar en dónde y para cuánto es esta situación.

El integrante de la bancada del partido de la Revolución Democrática, indicó que los préstamos que soliciten y los que integran esta comisión inspectora de Hacienda, tendrán que verificar y establecer para qué se quieren y si es para seguridad, que presente los documentos en donde se van a escribir las gestiones necesarias y con esta situación que no exista problema alguno.

Dijo que lo que se pretende evitar que estos recursos vaya a ser desviado para otras cuestiones, y dejó en claro que esta situación se adopta “porque sencillamente no están dando un cheque al portador, sino sencillamente el presidente municipal debe entregar los documentos que avalen esta solicitud, sobre todo para que sepa en dónde estará y el pago que se estará haciendo”.

Planificar gastos

Alfredo Zamudio destacó que es necesario que planifique la presidencia municipal de Cárdenas para qué quiere los recursos, hacia dónde se van, cuáles son las acciones y tiene que cuantificarlo, “ya que evidentemente ahorita de no darse estas acciones, esto puede causar varios problemas”.