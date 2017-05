Capacitan a organizaciones religiosas

Conforme se va acercando el inicio del proceso electoral para el 2018, se trabaja en un programa de capacitación para las organizaciones religiosas para evitar acciones que puedan caer en un delito electoral, informó el Coordinador de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Jorge Colorado Lanestosa.

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

Dijo que a partir del mes de junio comenzaran estas capacitaciones a líderes religiosos con el objeto asesorarlos y que no incurran en violaciones a la ley electoral, además de que reciben información en materia de derechos humanos, no discriminación, entre otros contemplados en la Ley de Asociaciones Religiosas, sus derechos y obligaciones.

Expuso que se darán las capacitaciones en todos los municipios, para aclarar que se pueden hacer llamados a la participación cívica con su voto, pero jamás utilizar el pulpito para llamar a votar por algún candidato en específico.

“Nos coordinamos con los Ayuntamientos, les hablamos, hacemos contactos con los enlaces de los ayuntamientos y se organizan los talleres por casi tres horas”, explicó.

Y es que dijo que en lo que va de esta administración, el registro de organizaciones religiosas creció un más de un 80 por ciento, pues al inicio del actual gobierno se tenía un padrón de 135 organizaciones y actualmente es de 210, indicó,

Precisó que por falta de conocimiento las organizaciones no contaban con el registro constitutivo como asociación religiosa que expide la Secretaría de Gobierno a todas las agrupaciones con presencia en el estado aunque tengan sus orígenes en otras entidades o en el extranjero.

Por ello expuso que han apoyado mucho a las asociaciones para que se regularicen, esa es una de las principales acciones de la Secretaría de Gobierno.