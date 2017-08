Candidatos hasta septiembre

La secrecía con que se maneja el partido, dejó en claro que algunas de las candidaturas, como la de la senaduría, será por el método de encuestas

Javier May Rodríguez, primero; luego José Eduardo Beltrán Hernández y Adán Augusto López Hernández, se escudaron en la secrecía estatutaria para reiterar, invariablemente, que la sesión del Consejo Político del Morena en Tabasco no eligió aspirantes sino al 60 por ciento de los coordinadores de Organización hacia el proceso electoral concurrente 2018. Una segunda y definitiva reunión se realizará el próximo 1 de septiembre, dos días antes de llevarse a cabo la asamblea del Consejo Nacional que presidirá Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.

Pero aunque el alcalde de Comalcalco y los presidentes del Consejo Político así como del partido en Tabasco rechazaron una y otra vez que los 46 coordinadores de Organización a elegir en total “no son virtuales candidatos” a los comicios del próximo año, algunos seguidores de los consejeros que se mantuvieron afuera del salón Rehilete por más de cinco horas, festejaron con porras y hasta quemaron cohetes al filtrarse el resultado de algunas presuntos elegidos.

Por ejemplo, la ex diputada federal Mónica Fernández Balboa comunicó a familiares y amigos que la segunda fórmula para el senado se elegirá mediante el método de encuestas entre Chelalo Beltrán y Javier May.

A las puertas del salón de eventos, a las 21 horas, cuando se formaba una valla humana por la cual pasara López Hernández, que fue el ultimo en salir de los tres primeros personajes citados, una señora reclamó la candidatura a diputada local por el Distrito IX que, presuntamente, se la había quitado el presidente del Consejo Político a Alberto Iduarte. “¿Y quien es Chelalo para quitar candidaturas?”, reclamaba en tono por demás airado.

Entre la confusión y nombramientos

La confusión de consejeros y seguidores fue de origen: la convocatoria a la sesión era para elegir a los coordinadores de Organización para las fórmulas al senado y los seis distritos electorales federales; asimismo, para las 17 presidencias municipales y 21 distritos electorales locales. Pero siguiendo la costumbre interna, todos llegaron con la idea de que en tal asamblea se cocinarían los aspirantes a los cargos de elección popular que se disputaran en 2018, salvo a la presidencia y el gobierno de Tabasco que, todo así lo hace suponer, están reservadas para los López: Andrés Manuel y Adán Augusto.

En declaraciones atropelladas, May Rodríguez, minutos después de las 20:50 en que el notario público Ernesto Ventre Sastré, levantó el acta de clausura fedataria, anunció que la asamblea se suspendió y que proseguiría el viernes 1 de septiembre.

Hernández Beltrán afirmó que durante la asamblea de cerca de cinco horas, 58 de 60 consejeros presentes habían electo “entre el 60 por ciento de coordinadores de organización” y López Hernández también rechazó que éstos sean prospectos a la segunda competencia electoral estatal que enfrentara Morena en Tabasco.

Siempre apelando a la secrecía de los estatutos, el presidente estatal del Morena rechazó las versiones periodísticas que difundieron un sinnúmero de aspirantes en los 17 municipios pero, como para abonar en la confusión, adelantó que los distritos federales y locales, así como los municipales que no fueron electos este martes, irán al método de encuestas o por consensos.