Candidatos con apego a la ley

Destacó que la mejor opción, es realizar procesos de elección con apego a la ley, para elegir a los mejores hombres y mujeres en busca de un cargo

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Más que aplicar un código de ética en la selección de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, el PRD debe pugnar porque se cumpla con la ley, indico el diputado local, Juan Manuel Fócil, al tiempo de considerar que la sociedad tiene mucha responsabilidad en que elija a los mejores hombres y mujeres que buscan un cargo de representación popular.

Al opinar sobre señalamientos que se han hecho a políticos por presuntos actos de corrupción, Fócil Pérez expresó que los partidos políticos en teoría tratan de seleccionar a sus mejores cuadros para los diferentes cargos de elección popular, pero en ocasiones son esos militantes que no cumplen con los postulados partidistas.

“Los políticos, candidatos y representantes populares, -expresó el legislador- deben conducirse con apego a la ley. Se debe revisar quienes son los abanderados a los diferentes cargos de elección popular, que no hayan cometido prácticas indebidas”.

En ese sentido, el diputado local del PRD, indicó que ningún partido político está libre que alguno de sus candidatos y militantes cometa actos de corrupción, pero la sociedad debe estar atenta para que descalifique esos comportamientos equivocados que los políticos y representantes populares en ocasiones tienen.

“La sociedad –precisó el legislador del PRD- debe estar muy atenta para descalificar esos actos de corrupción. Los partidos políticos deben seleccionar a personas que tengan una probada trayectoria y que no estén metidas en cuestiones turbias”.

Además cuando se lanza una convocatoria no se establece un sentido de moralidad porque nadie que tenga o no aspiraciones, aceptara que es corrupta. Son requisitos que se pueden solicitar, pero está difícil comprobar.

Para finalizar, Fócil Pérez confió en que el PRD, logre a través de las encuestas que ha sido el método que ha utilizado en las últimas elecciones la postulación de los mejores hombres y mujeres que sean aceptados por la sociedad.