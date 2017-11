Candelario ya no es dirigente del PRD: Fócil

El diputado local Fócil Pérez destacó que desde que se venció el periodo al cual fueron elegidos, tanto el Consejo Político como la dirigencia local

Desconoce el integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, diputado Juan Manuel Fócil Pérez quién o quiénes estén citando para los primeros 10 días del mes de noviembre del Consejo Político Estatal “porque este ya no existe, por lo cual no asistiré a algo que, de entrada, es ilegal”, por lo cual subrayó que “de intentar sesionar, todo se le echaría abajo, porque no tienen representación”.

En este sentido, Fócil Pérez destacó que desde que se venció el periodo al cual fueron elegidos, tanto el Consejo Político como la dirigencia local, la cual intentó de sesionar, es ilegal.

“Hay que dejar en claro que a todos los consejeros políticos del partido, ya que les venció su cargo, junto con Candelario Pérez”, por lo cual el diputado Juan Manuel Fócil, indicó que el Consejo Político Estatal del PRD “ya está en manos de la dirigencia nacional, debido a que todos los consejeros ya se les venció el tiempo en dicho cargo”.

Expuso que cualquier reunión del consejo de la fecha de su vencimiento que fue 28 octubre, ya no es válida y desconoce quién o quiénes está convocando a una nueva reunión de consejo.

Resaltó que “cualquier decisión que se tomen estos, será ilegal” y expuso, que él no acudirá, donde señaló que tendrán que esperar que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, decida qué pasará con la dirigencia estatal.

“Es un consejo que es inválido; ya se les terminó su mandato a todos los consejeros, desde el pasado 27 de octubre, entonces cualquier reunión posterior al 27, no es válido”.

Ejemplificó que “como si un diputado es electo por tres años, se acaba el mío el 31 de agosto del siguiente año, y el primero de septiembre ya no seré diputado, ya no puede venir a meterme, ya ni me va a dejar entrar; entonces, todo tiene un mandato estatutario, que todos tenemos que respetarlo, y este consejo ya se le venció su término, y desconozco quién está emitiendo.

Y agregó que “para nosotros, es el Comité Ejecutivo Nacional quien debe tomar la determinación qué hacer con esta dirigencia estatal”.