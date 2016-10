Campeón del Abierto de Japón

El australiano Nick Kyrgios, se llevó el título del Abierto de Japón, al vencer al belga David Goffin por 4-6, 6-3 y 7-5

Tokio, Japón

Notimex

El australiano Nick Kyrgios, quien ha ganado las tres finales que ha disputado en 2016, se llevó el título del Abierto de Japón, al vencer al belga David Goffin por 4-6, 6-3 y 7-5, en partido de dos horas.

El australiano conquistó en Tokio el título más importante de su carrera, un ATP World Tour 500, los dos anteriores que figuraban en su palmarés son el de Marsella, ante el croata Marin Cilic, y en Atlanta, con el estadunidense John Isner, en categoría ATP World Tour 250.

La capital japonesa reunió este domingo a dos promesas, el cabeza de serie número cinco, el belga de 25 años, y el favorito número seis, de sólo 21 años, quienes no se habían enfrentado y también buscan estar en el Torneo de Maestros, que se disputará del 13 al 20 de noviembre en Londres.

Kyrgios tuvo que sobreponerse para combatir la solidez del belga, que arrancó el partido más fuerte. No obstante en el séptimo juego del encuentro resolvió su segunda oportunidad al resto en forma de punto de break para adelantarse 3-4 en el marcador.

A pesar de que ambos jugadores se intercambiaron cinco amenazas de quiebre, sólo Goffin pudo aprovecharla y a la cuarta bola de set, la raqueta 14 a nivel mundial cerró el parcial por 4-6.

Con paciencia, Kyrgios esperó su momento. Después de ver escapar seis oportunidades de break, a la séptima consiguió su premio en el segundo set que le permitió escaparse 4-1.

Goffin dejó escapar hasta nueva opciones para quebrar el servicio de su rival, quien fortaleció sus virtudes a medida que el belga no terminaba de consolidar su dominio.

Así le dio la vuelta al partido. Primero, anotándose el segundo parcial 6-3 y, más tarde, rescatando un tercer set que estuvo a sólo dos puntos de perder 4-5 0-30. Pero desde ese momento encadenó un parcial de 12-1 y sumó tres juegos seguidos que le coronaron como campeón en Tokio.