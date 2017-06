Campañas sucias ahuyentan al electorado

La vocal del instituto, María Elena Cornejo, enfatizó su compromiso para mejorar la vigilancia ante esta problemática

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Por supuesto que las campañas sucias y descalificaciones, sobre todo las que se presentan en las redes sociales, son un aspecto negativo y eso da desconfianza entre el electorado, que prefieren no acudir a las urnas”, dejó en claro la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en esta entidad, María Elena Cornejo Esparza.

Ante ello, la vocal ejecutivo destacó claramente que en estos momentos, no se puede sancionar a absolutamente a nadie que utilice las redes sociales para criticar, hacer guerra sucia, ya que dijo que no está establecido y reglamentado.

Pero dijo que el alcance que tiene este organismo, es lanzar exhortos a todos los organismos, a la sociedad para que no existan sanciones.

“Como vocal del Instituto Nacional Electoral, descartó proponer una regulación del uso de las redes sociales”, destacó María Elena Cornejo, pues consideró que se tratan de temas relacionados con la libertad de expresión, porque las instancias en derechos humanos deben participar en este tipo de propuestas.

“Evidentemente en este tipo de plataformas, las cuales son internacionales y mundiales, y no se puede regular en México”, estableció que ello, podría coartar el derecho de la libertad de expresión, y aseguro que las campañas sucias y descalificaciones en contra de los propios partidos y candidatos, evidentemente sólo consideran a sí mismos y un gran rechazo frente a las instituciones públicas.

Por otra parte, María Elena Cornejo Esparza expresó que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023 es una propuesta de acción del Instituto Nacional Electoral para fortalecer la democracia en nuestro país.

“Están dentro de las líneas de acción de la ENCCÍVICA, que es el diálogo y que tienen como objetivo crear espacios de intercambio y discusión de ideas entre la ciudadanía, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de los diferentes niveles de gobierno”.

“Que la reflexión e intercambio de opiniones y propuestas entre ciudadanos, representantes de partidos políticos e instituciones gubernamentales, son necesarios para el desarrollo democrático”.