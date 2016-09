Cambios son insuficientes

PT y Movimiento Ciudadano, coincidieron en que se esperan más movimientos. PRI celebra la llegada de Meade

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Los dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano en Tabasco (PMC), coincidieron en señalar que los movimientos que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, se quedaron cortos, ya que se debió haberse dado más cambios, pero espera que la política económica cambie y que se incluya en cuestiones sociales.

En este sentido, el presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Tabasco, Guillermo Torres López, indicó que se esperaban más relevos dentro de la administración federal, ya que dijo que muchos de los actuales funcionarios, han fracasado en su intento de tener acciones concretas.

Dijo que es una decisión presidencial y que evidentemente espera que no afecte sensiblemente a los mexicanos, y por ende a los tabasqueños.

Preciso que en torno al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y ante la crisis económica que padece el país, debe tener acciones concretas para evitar que un recorte afecte a los mexicanos y a los tabasqueños.

Hizo el llamado para José Antonio Meade cumpla con las expectativas y tenga una política de desarrollo social e inclusión social en esta su nueva dependencia,

“Y que no sea una prioridad los números y más números”, por ello Guillermo Torres indicó que espera más relevos y movimiento en el gobierno federal.

Se quedó corto: PT

Por su parte, el presidente del Partido del Trabajo en Tabasco, Martín Palacios, indicó que se quedó corto el presidente de la República con estos movimientos, indicando claramente que se deben haber ido no solamente el secretario de Hacienda, sino el titular de la secretaría de Gobernación, así como la de Sedatu Rosario Robles, funcionarios que efectivamente no le han podido cumplir con el pueblo.

Dijo que esto se puede ser catalogado como “el daño colateral” por la visita de Donald Tromp a México, en donde el más afectado fue el ahora ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, en donde videntemente se encuentra de capa caída y que con esta situación, los mexicanos tienen acciones concretas.

Por lo cual el diputado petista dijo que este partido le apuesta a que hayan más relevos, más cambios y que la política económica se traduzca en cuestiones sociales.

Celebra PRI no más impuestos

El dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco, Miguel Ángel Valdivia de Dios celebró la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de no imponer nuevos impuestos ni de aumentarle a los ya existentes, y afirmó que la llegada de José Antonio Meade Kuribreña a la Secretaría de Hacienda, dará mayor certidumbre económica al país en el último tramo de este sexenio.

Calificó a Meade Kuribreña como una persona altamente institucional y con la experiencia requerida para encabezar los esfuerzos de garantizar la estabilidad macroeconómica, pero sobre todo dar cumplimiento a las disposiciones del Jefe del Ejecutivo Federal.

También señaló como un acierto la designación de Luis Enrique Miranda Nava, como Secretario de la Sedesol, quien seguramente fortalecer la política social con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población vulnerable.

Seguimos trabajando en acuerdo: Díaz Figueroa

Al no descartar posibles relevos en las delegaciones federales en Tabasco, ello por los movimientos que se hicieron en la víspera a nivel federal, la delegada de la Secretaría de Gobernación en Tabasco, Liliana Díaz Figueroa, indicó que existen pláticas entre las autoridades sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que se dan entre las instancias, quienes determinarán si es factible una tarifa preferencial para los tabasqueños.

En entrevista con los medios de comunicación durante el evento de la Conafe, la funcionaria federal destacó que pueden darse relevos en la delegación, ello es derivado a los movimientos que hizo presidente de la república, Enrique Peña Nieto en dos dependencias, que es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social, en donde indicó que con ello, “pues todo mundo sabe perfectamente que en cualquier momento puede haber un cambio”.

En torno a la Comisión Federal de Electricidad, dijo que existe diálogo entre todas las partes para buscar consensos y un mejor mecanismo, en donde dijo que en este momento no puedo hablar si habrá o no tarifa preferencial a favor de los tabasqueños, ya que eso estará llevando a cabo a través de estas negociaciones.