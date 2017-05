Cambios radicales, pide Cárdenas a la Federación en el combate a la delincuencia

Se requiere un cambio radical y enérgico en el esquema del combate a la delincuencia, en el que elimine la corrupción, las complicidades y en forma paralela se mejore los ingresos de las familias y se fomente el empleo, dijo Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, ex candidato a la Presidencia de la República. Dijo que es necesario que el Ejército y la Marina vuelvan a sus cuarteles y se forme una fuerza policiaca confiable para realizar las tareas de seguridad

Ciudad de México

Agencias

En su visita a Sinaloa, en donde presidió una reunión con miembros de la agrupación que encabeza, denominada “Por México Hoy”, señaló que es necesario que el Ejército y la Marina vuelvan a sus cuarteles y se forme una fuerza policiaca confiable para realizar las tareas de seguridad.

Comentó que los homicidios, desapariciones y otros van en aumento en varios estados del país, sobre todo en Sinaloa, por lo que urge un cambio drástico en la forma de enfrentar este problema, donde existe vinculación de cuerpos policiacos con la delincuencia.

El ex candidato presidencial, en un primer encuentro, con miembros de la agrupación Fuerza Social en Movimiento A.P, no descartó que la figura de Andrés Manuel López Obrador, se verá en las boletas electorales para el 2018, junto con otros actores políticos.

Cárdenas Solorzano precisó que el movimiento nacional que encabeza, no tiene como fin formar un partido político, ni involucrarse en procesos electorales, como candidato, sino recoger puntos de vista, sobre los temas nacionales.