Cambios en delegaciones federales, no son para favorecer a Gina Trujillo, afirma la delegada de Gobernación

Descarta la delegada en Tabasco de la Secretaría de Gobernación (Segob), Liliana Díaz Figueroa, que los cambios que se están realizando en las delegaciones federales, traigan tintes políticos o apoyo a ciertas personas, donde dijo que son movimientos rutinarios y normales, y que cuando “uno es servidor público, sabe perfectamente que puede ser revelada, hasta una servidora”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, al ser entrevistada momentos antes del relevo en la delegación de la Sagarpa en Tabasco, la funcionaria federal negó que este tipo de movimiento se trate de presiones políticos o buscar apoyar a un partido en específico.

Evidentemente es algo que se tiene que catalogar como “cotidiano”, y por supuesto, negó que la llegada de Francisco Herrera a la delegación de la Sagarpa se deba a que se está abriendo el camino para apoyar al Partido Revolucionario Institucional (PRI); y a su posible candidata al gobierno del estado, Georgina Trujillo.

Dijo que desconoce los rumores o dichos sobre estos movimientos, “el gobierno federal no realiza comentarios ni aseveración alguna, por lo cual se seguirá trabajando de manera normal”, y dijo que las delegaciones pueden ser removidas sus delegados el día que el gobierno federal quiera, y que hasta en su momento, hasta ella puede ser cambiada o destituido de su cargo.

“Son acciones que se saben perfectamente como servidora pública que los cambios se dan en cualquier hora, en cualquier día y en cualquier circunstancia; por lo cual para nosotros no existe alarma alguno en torno al relevo”.

En torno a estos cambios en delegaciones, no quiso adelantarse si habrá más movimientos, “pero cualquiera puede ser removido”.