Cambio de diputados no es motivo para romper acuerdos: De la Vega

“La renuncia de la diputada Patricia Calderón a su militancia y a su bancada en el Congreso, no es motivo suficiente ni argumento necesario para romper acuerdos que afecten a la ciudadanía”, señaló de manera tajante el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, José Antonio de la Vega, ello ante acusaciones de que el perredismo pretende romper acuerdos.

“En el caso de las cuentas públicas, llamo a quienes acusan sin fundamento que se pretende proteger a tal o cual alcalde, a leer bien la Constitución, pues nosotros no tenemos facultades para cambiar los informes de resultados que nos envía el Órgano Superior de Fiscalización, por lo tanto, niego de forma tajante que con estas acciones de estos representantes populares se pueda cambiar estos documentos”.

Ahora que hay tres diputados independientes el panorama es el mismo; “continuaremos con los acuerdos para cumplir con nuestra labor legislativa, ya que existe toda la apertura para poder sacar nuestro trabajo con el consenso de todos los integrantes de la LXII Legislatura”, afirmó De la Vega Asmitia.

Sostuvo que seguirá la tónica de respetar y tomar en cuenta la opinión de todos.

Pidió que se respete la decisión de quienes deciden no militar más o separarse de tal o cual partido o fracción parlamentaria, “aunque no guste a algunos”.

