Cámaras no son para espiar

Destacó que esto todavía está en planificación, y es para atender las medidas de seguridad de los congresistas

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“De ninguna manera la instalación de cámaras de seguridad en el recinto legislativo servirán para espiar a los compañeros, es inadmisible que se piense de esta forma, son para resguardo de las zonas del Congreso y todavía no están aprobadas”, dejó en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, José Antonio de la Vega.

En entrevista con los medios y antes los señalamientos de los representantes populares del Revolucionario Institucional de que estas cámaras son para vigilarlos, como dijeron Gloria Herrera y Manuel Andrade, dijo que “eso es impensable”.

“La instalación de cámaras de seguridad se tiene previsto en los accesos y pasillos del recinto Legislativo, y cuenta con un presupuesto de 36 mil pesos para su adquisición”, apuntó De la Vega Asmitia, y que “en ningún momento, ni por casualidad se pensaban instalar en los cubículos”.

Ante las acusaciones de algunos legisladores del PRI de que en sus cubículos se había mandado a instalar dichos equipos de vigilancia, el legislador del PRD sostuvo que lo que ocurrió la semana anterior es que una empresa hizo una “prueba de cableado” en algunas áreas del Legislativo, por lo que calificó de “absurdas” dichas quejas.

“Lo que existe es una solicitud del área de seguridad y logística para que se colocaran las cámaras, esa petición se hizo en la Legislatura pasada, pero por falta de presupuesto no se hizo; en ningún momento se planteó colocarlos en los cubículos, en qué cabeza cabe que la pondríamos en los cubículos, la verdad que eso es un absurdo y sólo buscan cuestiones mediáticas”, remarcó.

Los espacios donde se situarán las cámaras de seguridad se acordarán al interior de la Junta de Coordinación Política, y que todos se encuentran en zonas estratégicas, añadió De la Vega Asmitia.

De la Vega Asmitia pidió a los legisladores del PRI concentrarse en otros temas de importancia para los tabasqueños y no en “cuestiones triviales”.