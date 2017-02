Caifanes llama a la unidad

Saúl Hernández mencionó que, desde hace muchos años, en todo el mundo, les ha tocado a muchos fortalecer la lucha de los derechos humanos

Puebla, Puebla

Notimex

No solamente cuando suceda algo nos debemos unir los mexicanos, nos tenemos que unir porque nos queremos, porque nos respetamos y porque queremos que nos vaya bien; y así van a cambiar muchas cosas en nuestro país, dijo Saúl Hernández, vocalista de Caifanes.

Durante el concierto que ofreció esta noche en la explanada del Complejo Cultural Universitario (CCU) el líder de la banda de rock mexicana llamó a los mexicanos a mantenerse unidos, porque “aunque no pase nada, siempre la unidad tiene que estar en tus manos y en tu corazón”, señaló e interpretó el tema “Aquí es así”.

Los integrantes de esta banda de rock ofrecieron un concierto como parte de la gira que desarrollan en varios foros de la República Mexicana celebrando 30 años de carrera musical, por lo que deleitaron con sus éxitos a cerca de siete mil poblanos reunidos en la explanada.

Minutos antes de las 21:00 horas, Saúl Hernández (vocalista), Alfonso André (batería), Sabo Romo (guitarra acústica) y Diego Herrera (saxofón) abrieron su presentación con sus éxitos como “Los dioses ocultos”, “Para que no digas que no pienso en ti” y “Miedo”.

Acto seguido emitieron un saludo a los presentes, a quienes agradecieron todo el apoyo para el grupo a lo largo de tres décadas.

“Es un honor estar en Puebla con ustedes, gracias por estar aquí raza, por apoyarnos, por seguirnos y le damos la bienvenida a la nueva generación caifana que vemos muchos acá, muchos jóvenes”, expresaron y continuaron con la tanda musical, entonces interpretaron “Nubes”, “Cuéntame tu vida”, y “Mátenme porque me muero”.

Sobre un escenario, equipado con toneladas de luz y sonido, así como tres enormes pantallas, Saúl Hernández mencionó que, desde hace muchos años, en todo el mundo, les ha tocado a muchos fortalecer la lucha de los derechos humanos.