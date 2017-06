Buscaré la candidatura

Bellizia Aboaf afirmó que no son tiempos de hablar de este proceso. Estableció que no existe por el momento ni candidato ni nombre alguno de aspirante en su partido

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro el priista Nicolás Bellizia Aboaf que sí aspira a buscar ser candidato de su partido al gobierno de Tabasco, y que en estos momentos no hay ni un candidato oficial ni se ha lanzado la convocatoria, dijo que hay que esperar los tiempos determinados, tanto del priismo como del Instituto Nacional Electoral y del IEPCT para poder hablar de este tema.

Al reunirse con los integrantes de la Asociación Tabasqueña de Periodistas (ATP) que preside Ausencio Díaz Trinidad, el delegado del Instituto Nacional de Fomento de la Vivienda (Infonavit), estableció que ahorita no existe candidato ni nombre alguno de candidato, donde mencionó claramente que él sí aspira a ser abanderado de su partido a la gubernatura del Estado Tabasco para el 2018, pero no son tiempos de hablar en torno a este proceso.

“Por supuesto que sí aspiramos; como político he tenido cargos de elección popular, tanto federal, estatal, municipal y además de cargos federales; evidentemente sí aspiro, pero en estos momentos no existe candidato alguno, no hay nadie que puede decir que es el abanderado; Simplemente, hay quienes aspiran y se le respeta su decisión, ya que evidentemente en el PRI deberá darse el piso parejo”.

Mencionó Nicolás Bellizia que en el Partido Revolucionario Institucional, tiene posibilidades de ganar las elecciones locales del próximo año, ya que evidentemente que la lucha por el voto no se da entre PRI y el PRD, sino entre el PRD y Morena y que evidentemente la sociedad será quien tome la última de las decisiones.

Preciso que hay que esperar los tiempos, que esto no son los que marca la ley, y que él siempre será respetuoso del estado de derecho.

Señaló que quiere ir hasta donde se le permita, hasta donde las posibilidades de “un servidor puedan, pero eso será en el tiempo necesario y hay que esperar a que se tenga la convocatoria para determinar las acciones a seguir”.

También señaló que evidentemente la elección del 2018 en la entidad puede ser atípica, porque puede ser de tercios y que a pesar de que el priismo lo intenten colocar en tercera posición “puede dar una gran sorpresa”, ya que evidentemente tienes tiene estructura, trabajo, pero sobre todo acciones concretas de un partido federal.

Destacó que en la elección del Estado de México, tiene toda la confianza que Alfredo del Mazo va a ganar la gubernatura de esta entidad, dejando en segundo lugar morena y la sorpresa Juan Zepeda del Partido de la Revolución Democrática puede llegar hasta el tercer lugar, donde mencionó que esto puede ser un parte aguas para elección presidencial del siguiente año.