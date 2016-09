Buscar alternativas a impuestos: Medina Filigrana

El presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Tabasco, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, estableció que hay que analizar todos los aspectos, los pros y contras, ello antes de tomar una decisión de un posible incrementó a los impuestos o crear nuevos, ya que dijo que hay que evitar lacerar la economía de los tabasqueños.

“La apuesta es sencilla, diálogo y más diálogo entre todas las partes para evitar recortes severos y no afectar a la sociedad”.

En entrevista con los medios de comunicación, destacó que ante la posibilidad de que se incremente los impuestos o se creen unos nuevos, el representante popular del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió claramente que en estos momentos, es aventurado señalar si es bueno o no, y a pesar de la crisis económica que se padece en todo el país, destacó que hay que esperar como viene el recorte, cómo van a defender el presupuesto tabasqueño todos los representantes populares federales, quienes junto con el poder Ejecutivo, buscaran que no existe un severo impacto.

Dijo que dependiendo de ello, se tiene que buscar otras alternativas para obtener recursos, en dónde se puede aplicar las leyes que existen de manera tajante, y con esta situación evitar incrementar un costo de los impuestos o crear uno nuevo. Mencionó que la apuesta a que exista diálogo, “más diálogo, gestiones y sobre todo, acciones concretas de autoridad con los programas que permitan ahorro sustancial de recursos, y con ello evitar lacerar el bolsillo de los tabasqueños”.

Indicó que esto sería la última de las opciones que deberá tener la autoridad para obtener recursos, ya que “existen otra forma y sobre todo, que en el Congreso de la Unión se realizaran acciones para que no se bajen en cantidad los recursos federales, además de obtener dinero existen otras bolsas”.

Por lo cual dijo que en este momento, es prematuro hablar si es bueno o no incremento de impuestos o haciendo unos nuevos, pero invitó a todos trabajar para evitarlo.