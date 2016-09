Buscan técnico. Romano, cerca de volver al América

Ricardo Peláez que aunque hay muchos medios que dan por hecho la contratación del argentino, “la única realidad es que nada es oficial y hoy en día no tenemos ningún cuerpo técnico”

Ciudad de México

Agencias

Ricardo Peláez, presidente del América, no niega, pero tampoco confirma si Rubén Omar Romano será el nuevo técnico del equipo.

“Se dicen muchas cosas, pero ninguna oficial. Lo que hay ahora es un alto en el camino, para pensar muy bien en cuál será el nuevo cuerpo técnico”, dijo a la salida del equipo rumbo a Aguascalientes donde se enfrentará al Necaxa.

El directivo aseguró que aunque hay muchos medios que dan por hecho la contratación del argentino, “la única realidad es que nada es oficial y hoy en día no tenemos ningún cuerpo técnico”, más allá de que Raúl Rodrigo Lara e Israel Hernández dirigirán ante los Rayos, juego correspondiente a la fecha 10 del Torneo apertura 2016.

A falta de confirmación oficial por parte del club, se prevé que el estratega viva su segunda etapa con los del Nido de Coapa.

Su primera incursión como técnico azulcrema fue uno de los peores en la historia americanista: de 10 partidos que dirigió tuvo un saldo de un empate y nueve derrotas.

Reynoso levanta la mano

Luego de que se diera a conocer que la era de Ignacio Ambriz al frente del América llegó a su final, múltiples nombres se manejan para ocupar el banquillo americanista, entre ellos que se encuentra Carlos Reinoso, quien alzó la mano para asumir el cargo.

“Para mí sería un orgullo, un honor que me nombren y que me tenga considerada la afición” declaró este lunes para la cadena ESPN.

Por otro lado, para “El Maestro” Reinoso dirigir al América no tiene gran dificultad, pues la clave está en que el equipo proponga desde el minuto uno del partido, ofensivo y que de espectáculo.

“Es facilísimo lo de ser técnico del América, el equipo de América es un club que tiene que proponer desde el primer minuto en cualquier cancha del mundo o del país (México). Tiene que ser un equipo ofensivo, tener una línea, un pensamiento de juego que intente dar espectáculo” aseguró el ex estratega de Tiburones Rojos.

Finalmente, el técnico chileno se dijo consciente de que los azulcremas siempre tienen que pelear por el campeonato, ganar los clásicos y más aún cuando celebran 100 años de existencia.

“La afición exige el campeonato, eso no es novedad y más ahora con motivo del centenario”, enfatizó el estratega de origen chileno. La exigencia en América son ganar los campeonatos y el clásico” finalizó.

¿Te gustaría la llegada de Reinoso? Si pasara, el estratega tendría la dura tarea de mejorar el rumbo de América en el Apertura 2016 y coronarse en el Centenario del club, algo que sólo ha conseguido en una ocasión, durante la temporada 1983-1984.