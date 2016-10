Buscan profesionalizarse

En convención internacional fijarán postura en torno a quienes se han dedicado a espantar a la gente usando el vestuario del gremio

Ciudad de México

Notimex

La Hermandad de Payasos Latinos, AC celebrará en la Ciudad de México la 21 edición de su Convención Internacional, en la que unificará criterios para profesionalizar sus actividades, al tiempo que fijará su postura en torno al fenómeno actual de que personas utilizan el vestuario característico de este gremio para asustar a la gente.

En entrevista con Notimex, Jaime Segovia, coordinador de prensa de la Hermandad, precisó que cerca de 450 payasos de aproximadamente 14 países latinoamericanos se reunirán del 17 al 21 de octubre con la intención de acordar los mecanismos para actualizar sus técnicas a fin de provocar la risa.

Respecto a la gente que con vestimenta de payaso se ha dedicado a asustar a la población, Segovia refirió que “dicho fenómeno inició entre febrero y octubre de hace dos años en Estados Unidos con base en la película de ‘Eso, el payaso asesino'”.

Resaltó que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se presentaron estos hechos, “en México ahora se ha venido replicando en muchas ciudades del país”. Recalcó que por los videos que han visto y los diversos testimonios que hay, saben que se trata de adolescentes y jóvenes.

“Son personas que se disfrazan con máscara de látex y usan un vestuario al estilo americano, no usan peluca, ni se maquillan, no usan zapatos de payaso, por lo tanto no utilizan un vestuario profesional, de tal manera que la gente sí puede notar la clara diferencia entre un verdadero payaso.