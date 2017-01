No habrá marcha atrás. Ni con vandalismos, ni robo, se cambiará la realidad: EPN

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto dijo que continuará explicando las razones de esta decisión “en medio de emociones encontradas, en medio de un ambiente de descontento ante la decisión, pero invocando a la razón. Por su parte el Secretario de Hacienda José Antonio Meade, aseguró que no hay manera de revertir el aumento al precio de las gasolinas. Señaló que lo que le pasó al país es simple y sencillamente que se volvió más cara la gasolina en el mundo.

Ciudad de México

Notimex

El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que no es a través de la protesta, ni del vandalismo, ni del robo, como se cambiará la realidad, “porque la descomponemos más y el mundo nos ve así”.

Apuntó que pocos son los que optan por abordar el tema del incremento en el precio de los combustibles de forma explicativa y de manera racional, pues “cuando se toman decisiones difíciles y decisiones impopulares, entonces pocos son los que se ponen del lado de la razón. Es muy fácil ponerse del lado de las emociones y de quienes están en contra”.

En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal enfatizó que “o proyectamos un rostro de confianza en nuestro país, o el mundo empieza a desconfiar de nosotros, y eso se vuelve todavía más crítico”.

En su discurso durante la ceremonia de conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, dijo que continuará explicando las razones de esta decisión “en medio de emociones encontradas, en medio de un ambiente de descontento ante la decisión, pero invocando a la razón.

Por ello, apeló a que la sociedad mexicana escuche las razones, para que entienda “lo difícil que fue para este gobierno tomar esta decisión, pero esto nos permitirá mantener los programas tan necesarios, tan importantes que el gobierno quiere privilegiar para llegar a quienes más lo necesitan”.

Conminó a actuar con serenidad, a no descomponer la realidad y a “entender o por lo menos a escuchar las razones que han llevado a esta decisión” para que el país pueda “hacerle frente a este reto y a otros que se van a presentar a lo largo del año. No será el único y tenemos que actuar en unidad”.

En este acto, también indicó que le llama la atención que críticos de esta decisión, quienes en el pasado eran promotores de que se liberalizara el precio de la gasolina, “hoy no entienden o no quieren entender”, el porqué el aumento en el precio del combustible.

“¿A quién culpar de que hoy hubiésemos tomado esta decisión? a una sola razón: el precio de la gasolina en el mundo, se ha incrementado, en México y en todo el mundo”, apuntó el mandatario acompañado por el secretario de Salud, José Narro Robles y enfermeras y enfermeros del sector salud.

Peña Nieto Advirtió que continuar subsidiando la gasolina hubiera representado un recorte en los recursos que se destinan a programas prioritarios para los sectores menos tienen para dedicarlos al subsidio, pues “esa gasolina que importamos hoy más cara, la reflejamos en el precio aquí en México”.

Recalcó que en la administración federal “no tenemos recursos ilimitados, y no tenemos ya recursos para poder fondear o evitar este impacto en el incremento a la gasolina”, y que lo más importante al final de cuentas es cuidar la estabilidad económica, que consiste en mantener la planta laboral y tener condiciones de confianza como nación.

Las condiciones de estabilidad económica que permiten que haya empleo en el país, que haya una inflación baja, una recuperación gradual del poder adquisitivo de las familias mexicanas y que haya espacios de oportunidad para quienes están egresando de las universidades, afirmó.