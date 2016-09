Busca conquistar a mexicanos

La cantante Diana Rivera, originaria de Phoenix, Arizona, aseguró que se encuentra en este país en busca del apoyo de una disquera de renombre para poder iniciar su camino en la música regional mexicana en el género de norteño sierreño, a fin de conquistar al público mexicano con su propuesta artística.

Ciudad de México

Notimex

“Yo quiero cumplir mi sueño de ganarme a los mexicanos, porque mi madre y mi padre son mexicanos y aun cuando nací en Estados Unidos, mi corazón es azteca cien por ciento”.

Explicó que en las redes sociales y en páginas electrónicas promociona actualmente “Yo no sé perdonar”, el cual ya figura en los charts de Monitor Latino.

Subrayó que otros temas que impulsará son “A otro perro con ese hueso”, “Tú sabes si le entras”, “El bato inmaduro” y “La indomable”, con letras y arreglos musicales de Jorge y Francisco Campos, bajo la dirección musical de Juan Lugo.

En entrevista con Notimex, la intérprete de 22 años rechazó que su apellido tenga algo que ver con la fallecida Jenni Rivera, “La Diva de la Banda”. “No soy la única ni la primera, no tengo problemas y la gente me ha respondido bien en todas mis presentaciones”.

Recordó que a los 18 años grabó “Contigo y sin ti”, su primer disco acompañada de mariachi y banda sinaloense, para luego ser parte de las audiciones de “La academia”, en Phoenix, concurso que la llevó a lanzarse de manera profesional.