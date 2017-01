Brasil le sigue la pista a Volpi

El “Capi” reiteró que hay peticiones para darle seguimiento al brasileño con “análisis de video, pláticas con el jugador”, entre otros aspectos

Querétaro, Querétaro

Notimex

Por su calidad y actuaciones mostradas con Gallos Blancos de Querétaro, el portero brasileño Tiago Volpi será observado con la posibilidad de recibir un llamado a la selección de su país.

“No me extraña que vengan a ver a Tiago (Volpi) así como a (Édgar) Benítez o (Andrés) Rentería y Yerson (Candelo), es positivo que de diferentes nacionalidades y selecciones tienen buena comunicación con nosotros”, dijo el presidente deportivo del club, Joaquín Beltrán.

En rueda de prensa, el directivo aseguró que Volpi ha demostrado que merece una oportunidad con la selección brasileña, además de que en Gallos Blancos “hay seleccionados en distintas categorías y esperamos que sean muchos más”.

Por otra parte, cuestionado sobre la situación de los silbantes en México tras la salida de Edgardo Codesal de la Comisión de Árbitros, dejó en claro que prepararse y mejorar es determinante.

“Lo más importante es que trabajen en la capacitación para tener mejor arbitraje no solo en Primera División, sino en inferiores. Es fundamental que crezcan partido a partido. Debe haber trabajo en conjunto”, comentó.

Del equipo queretano, aseguró que más allá del título de Copa MX logrado el torneo pasado, están en deuda con la afición y acceder a la liguilla es uno de los objetivos trazados para el Clausura 2017 de la Liga MX.

“Tenemos deuda con la afición. Más allá de la importancia y de lo emotivo de la Copa el año pasado, hay que hacer análisis generales y paralelos. La Copa fue éxito, hubo rotación, en Liga no salió como se pensó, son tres torneos de no clasificar, queremos ser protagonistas”, puntualizó.