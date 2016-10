Boxeador Eduardo “Rocky” se luce

Venció a Víctor Terrazas en dos rounds y se proclamó campeón Internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Con el sello de la casa, un nocaut, Eduardo “Rocky” Hernández venció a Víctor Terrazas en dos rounds y se proclamó campeón Internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El “Rocky” brindó una gran actuación ante un lleno en la Arena Coliseo para liquidar al “Vikingo” Terrazas al final del segundo episodio, en la pelea estelar de la velada que presentó “Promociones del Pueblo”.

Los primeros instantes fueron de estudio, pero cuando el “Rocky” soltó el primer bombazo el ex campeón mundial respondió en busca de hacer válida su experiencia sobre el joven prospecto de apenas 18 años de edad, 15 menos que el tapatío.

En el segundo, Eduardo buscó con volados y upers hacer daño a Víctor, quien recibió un par antes de que llegara el golpe definitivo que lo puso de rodillas en la lona y del cual ya no se levantó para una contundente victoria del “Rocky”.

El vencedor no se aguantó y rompió en llanto antes de recibir el título Internacional de las 130 libras del CMB, acompañado de su mánager, Isaac “Tortas” Bustos, y de sus promotores Reginaldo y Oswaldo Küchle.

Con esta victoria, el joven pugilista mejoró a 21-0-3, 17 por la vía rápida, además de sumar el nocaut 14 de forma consecutiva, mientras que Terrazas se quedó con 38-4-1, 21 antes del límite.

Por su parte, Esmeralda “Joya” Moreno fue ampliamente superior a la estadounidense Melissa McMorrow, a quien derrotó por decisión unánime para clasificar a las semifinales del torneo mosca por el Cinturón Diamante del CMB.