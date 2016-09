Boxeador duda en dar el salto a ser profesional

El hecho de que haya visto la bandera de México entre las mejores cuatro del mundo en la categoría de los 75 kilógramos del boxeo en los Juegos Olímpicos Río 2016, mantiene en duda a Misael Rodríguez para convertirse en pugilista profesional.

Chihuahua, Chihuahua

Notimex

El “Chino” Rodríguez se colgó una de las dos preseas que reparte esta disciplina en la pasada justa veraniega, por lo que tiene en mente participar en Tokio 2020, sin embargo el ser profesional le podría redituar buenos frutos.

“Todavía no he decidido, porque también representar a mi Bandera me llena de orgullo, ahora que la vi entre las mejores cuatro del mundo fue una sensación muy bonita, Tokio está en mis planes, pero aún no tomo la decisión sobre si me quedo en el box amateur o profesional”, manifestó.

A su llegada a Chihuahua, su tierra natal, el boxeador tricolor se mostró agradecido con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física y el Gobierno del Estado por el apoyo recibido para cumplir su sueño de ser olímpico y adjudicarse una presea.

“He tratado de mantenerme alejado de los problemas, gracias a Dios el Gobierno del Estado de Chihuahua, siempre me ha dado el apoyo, y soy uno de los pocos afortunados que no batalló para llegar, el camino se me hizo más fácil porque Chihuahua me respaldó”, declaró.

Reconoció que su vida dio un giro al ser un deportista reconocido tras subir al podio en Río 2016, algo que ahora disfruta y agradece a Dios el resultado de un esfuerzo que al final se vio reflejado.