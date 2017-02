Bloqueos ahora en Tamulté

Exigen a las autoridades de educación, acciones inmediatas contra los maestros acosadores, afirmando que la destitución de su director no es suficiente

Después que la noche de este martes, la Secretaría de Educación decidió cesar al director de la escuela secundaria técnica número 11, Manuel Trujillo por diversas anomalías, éste mismo inició una huelga de hambre en las instalaciones de la Secretaría de Educación, en donde además un grupo de padre de familia, tomaron las instalaciones de esta escuela y cerraron las avenidas de la colonia Tamulté.

En este sentido y después que el pasado lunes también se tomaron las instalaciones de la técnica 11, cerrando las avenidas Marcelino García Barragán y Avenida Revolución, exigiendo la destitución de maestros presuntamente acosadores de alumnas, el pasado martes la Secretaría de Educación anunció el cese de varios maestros, así como el director Manuel Trujillo, en donde se le imputa acciones en torno a que solicitaba cuotas de la sociedad de padre de familia de manera arbitraria.

Ante este hecho, el ahora ex director Manuel Trujillo, tomó la decisión de encadenarse en el patio principal de la Secretaría de Educación en esta ciudad capital, exigiendo a la dependencia un análisis determinante en torno a este despido, ya que dijo que evidentemente no tiene nada de culpa, y que parece que se trata de una venganza.

Con esta situación, el ex director dijo que no se levantará hasta que no se analice su caso, lo cual sucedió alrededor de las 3 de la tarde, cuando se dio un diálogo con la Secretaría de Gobierno. Mientras tanto, también durante toda la mañana, padre de familia a favor de este director, se apostaron en las instalaciones de la Secundaria Técnica 11, y volvieron a cerrar estas dos arterias, donde aseguran que están en contra de la decisión de la Secretaría de Educación de cesar al maestro Manuel Trujillo, indicando que los que deben irse son aquellos profesores que se les acusa presuntamente de ser acosadores sexuales de las alumnas.

Dijeron que es evidente que se tiene que llegar a una solución; el plantón duró hasta alrededor de las 2:30 de la tarde de ayer miércoles, cuando elementos de la Secretaria de Gobierno dialogaron con los padres familia y se llegó a un acuerdo de levantarlo, ya que se instaló una mesa para buscar una solución a este problema.