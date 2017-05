Blindar elecciones, ante el incremento de la delincuencia organizada

Juan Manuel Fócil, pide tomar las acciones necesarias para evitar la intromisión del crimen organizado en los comicios del próximo año

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No hay que esperar que la delincuencia organizada se encuentre asentada al cien por ciento y blindar las elecciones, ya que no deseamos nadie que estas acciones ensombrezcan las elecciones del siguiente año”, destacó el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Fócil Pérez.

En este sentido, el representante popular se mostró preocupado porque los acontecimientos de las últimas semanas, se conviertan en preámbulo de que la delincuencia se apodera de la sociedad y que vengan a entorpecer las elecciones.

“Se presume que diversos cárteles han sentado ya sus reales en Tabasco”, el diputado local perredista, Juan Manuel Fócil Pérez no descartó la intromisión del crimen organizado en las elecciones locales de 2018 como ha sucedido en otros estados, donde han sido postulados candidatos con recursos de procedencia ilícita.

En ese contexto, Fócil Pérez dijo que habrá que ponerle atención a este tema para que no se presente una situación de tal naturaleza, porque en un futuro los municipios y el propio estado, pudieran ser gobernados por “narco autoridades”.

Reconoció que ya se están viendo los efectos de la presencia de la delincuencia en el estado, de tal manera que pudiera presentarse en el proceso electoral el conocido escenario donde grupos de criminales quitan y ponen candidatos, haciendo uso no solamente de dinero producto de sus actividades ilícitas, sino que incluso hacen utilizan la violencia.

Hay insatisfacción de la ciudadanía “porque en ese rubro no se están dando los resultados esperados”, pero no sé qué podemos esperar cuando todo el país está sumido en una terrible crisis en materia de seguridad y no es una situación que atañe únicamente a Tabasco.

Consideró que se trata de un “mal nacional” que pudiera meter las manos en el proceso electoral, y por tanto, hay que tener muchísimo cuidado para que esto no ocurra y se contaminen las elecciones.

“Mientras esto no salga del ámbito de la disputa que tienen y cause temor a la mayoría de los ciudadanos; hay que ver que no se metan en otras áreas porque caeríamos en un problema terrible como en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán; hay muchos estados donde el crimen organizado está relacionado con los gobiernos y lo que resulta es que la economía no está creciendo”, apuntó.