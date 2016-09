Blindados programas sociales

La titular de la Sedeso, afirmó que programas como “Corazón Amigo”, ya están estipulados por la ley, por lo cual no sufrirán afectaciones

La titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedeso) en el estado, Neyda García Martínez destacó, que a pesar de la crisis económica que se tiene y que puede afectar programas, dejó en claro que “el programa Corazón Amigo, se encuentra blindado, porque es un programa que está enmarcado en la ley”.

En entrevista con los medios al término del evento en donde la sociedad realizo una marcha en contra del abuso sexual infantil, destacó que esta dependencia coadyuva con el DIF estatal para que, también se investigue en donde puede darse estos escenarios todos reprobables, ya que dijo que es una actividad en donde “todos, absolutamente todos debemos de participar”.

Se le cuestionó acerca de si habrá recortes en esta dependencia ante los problemas económicos que se tienen, respondió que hasta el momento se desconoce, pero espera que no suceda eso.

Y anunció que “nosotros vamos a presentar un incremento a las necesidades que hemos visto; sin embargo, eso no quiere decir que esto sea aprobado; se tendrá que hacer un análisis muy real, ello de acuerdo al recorte que se vaya a dar a nivel federal”.

Dijo que todavía no puedo decidir de cuánto es el incremento, “se está analizando todavía”.

Negó además que “no se ha presentado recorte al padrón; simplemente solamente a aquellos que no cumplieron la normatividad del programa pueden estar de baja, pero quienes lo necesiten, hasta el momento, el gobernador no ha dado instrucción al respecto, al contrario”.