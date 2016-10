Bienvenida a Citlali May

Indicó que hoy los partidos políticos se encuentran en una movilidad natural de muchos cuatros políticos.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

El diputado local Federico Madrazo Rojas, señaló que hoy en día todos los partidos políticos están viviendo una movilidad natural de muchos actores y cuadros políticos valiosos, “por ello doy la bienvenida a Citlali Ivonne May García, ex candidata a la diputación por el Distrito XIV en Jalpa de Méndez; quien en las pasadas elecciones participó en las filas de Morena y que hace unos días decidió sumarse a nuestro proyecto político”, indicó.

Agregó que la suma de May García es de mucha importancia para el Partido Verde porque representa un cuadro muy valioso, “el reto que tenemos los partidos políticos no es solamente el que actores políticos puedan transitar de un lado a otro, sino lo que buscamos es permear la confianza de la mayoría de los ciudadanos, trabajando, participando e involucrando con diferentes cuadros políticos”, apuntó.

Madrazo Rojas sostuvo que los actores políticos hoy están en la libertad de redefinir su orientación política, “buscaremos sin dudas a otros muchos que vengan a fortalecernos, pero el principal trabajo que estaremos haciendo será con la sociedad convenciendo de que sí es posible presentar un proyecto alternativo de cambio que nos permita recuperar, orden, confianza, seguridad, rumbo y certeza de cara al 2018”.