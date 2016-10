Bernal perdió peso para personaje

El actor mexicano Juan Manuel Bernal protagoniza “Siete muertes” al lado de Manuela Vellés

Ciudad de México

Notimex

El actor mexicano Juan Manuel Bernal confesó que debió perder siete kilos de peso para interpretar a un escritor en el filme “Siete muertes”, que durante dos meses y medio filmó en Santo Domingo, República Dominicana.

Basada en la novela del mismo nombre, la película es un thriller psicológico acerca de un afamado escritor que a la vez ejerce como nadador, por lo que para hacer creíble su papel, Bernal llegó a pesar 68 kilos.

“Es un personaje bastante retorcido. La preparación fue lo que más trabajo me costó, debía bajar muchísimo peso y entrenar natación. Yo pesaba unos 75 kilos y quedé en 68. Fue complicado, porque en Santo Domingo todo lo comen frito, pero me cuidaron mucho”.

Acerca de la natación, admitió que sabe de ese deporte, pero que se tuvo que preparar un poco más, aunque en la historia no se le presume como experto, el director consideró que el espectador no le iba a creer, ya que no tiene espalda de nadador.

“Siete muertes” es una coproducción entre México, España y República Dominicana. Juan Manuel Bernal es el protagonista y con él actúan Manuela Vellés, Víctor Clavijo, Luciana Silveira y Nailea Norvind, entre otros.

Señaló que el 20 de octubre será actor invitado en La Teatrería, con la obra “Conejo blanco, conejo rojo”, también analiza otros proyectos, dos de cine y una serie de televisión.