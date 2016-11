Bendijo a “Anabelle”

Stephanie Sigman se asume como una mujer supersticiosa que prefiere tomar sus precauciones antes de rodar algún tipo de escena que ella pueda considerar riesgosa

Ciudad de México

Notimex

La actriz Stephanie Sigman se asume como una mujer supersticiosa que prefiere tomar sus precauciones antes de rodar algún tipo de escena que ella pueda considerar riesgosa.

Así lo expresó respecto a su más reciente participación en la cinta “Anabelle 2”, pues aseguró que llegó a sentir un poco de miedo por las cosas que se cuentan en torno a la muñeca diabólica.

“La verdad es que recé mucho, todo el tiempo llevaba una biblia conmigo, un sacerdote me ayudó a bendecir el set y a la muñeca, y con respeto hice las escenas con la muñeca”, relató la actriz en entrevista con varios medios.

Dentro de lo poco que habló sobre su personaje, comentó que hará el papel de una monja con mucho poder sobre esta historia, la cual es el antecedente de la trama conocida y al preguntarle si vivió algún hecho paranormal respondió:

“Lo más impactante es que me machuqué el dedo y se me cayó la uña, pero de ahí en fuera no pasó nada más”, dijo en tono de broma.

Sigman refiere que ella sí padece mucho las historias de terror, pero que este será en realidad un gran escaparate para su carrera, pues el estreno de la cinta se hará a nivel mundial.

“Me dio miedo, este tipo de películas de terror sí me asustan. Pero me siento emocionada porque es una cinta que va a salir en muchas partes del mundo y me entusiasma que voy a poder compartir este tipo de cosas con muchísima más gente”, declaró.

“Yo creo que la historia está tan bien contada que es difícil no creer que en realidad pueda pasar, porque yo creo que sí existen esas energías en realidad, yo he tenido experiencias de ese tipo”, añadió.

Sigman celebró que el filme se encuentre ya en su último proceso de producción y que pueda ser a inicios del año que viene que su nombre se encuentre involucrado en proyectos de este carácter.

“La cinta se estrena en mayo, ahorita está en la postproducción y la mezcla de sonido, aún no he podido ver absolutamente nada de esta cinta, para mí resulta también un misterio”, relató la actriz.