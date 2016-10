Ben Stiller padeció cáncer

El actor ha confesado en una entrevista que tuvo que someterse a una cirugía hace dos años

Los Ángeles, EEUU

Notimex

El actor estadunidense Ben Stiller, protagonista de “Zoolander”, reveló que hace dos años fue diagnosticado con cáncer de próstata, el cual venció gracias a la detección oportuna.

El actor compartió con el presentador Howard Stern, durante el programa “The Howard Stern Show” (SiriusXM), cómo fue su experiencia y cómo pudo detectar a tiempo la enfermedad y tratarla.

“Salió de la nada. No tenía idea”, dijo Stiller al presentador Howard Stern en declaraciones recogidas por el portal Variety Latino.

“Al principio, no sabía lo que iba a ocurrir. Estaba asustado.

Simplemente frenó todo en mi vida, porque no se puede planificar una película ya que no sabes lo que va a pasar”, agregó el actor y explicó por qué quería contarlo en estos momentos: “Quería hablar de ello por la prueba… Siento que la prueba me salvó la vida”.

Subrayó que “El cáncer de próstata es el segundo más mortal, pero uno de los más curables” y expresó que después de esa experiencia, se asegura de hacerse la prueba cada dos meses para cerciorarse de que todo esté bien con su salud.

Durante la charla, Stiller dijo que le habló a su amigo Robert De Niro, quien hace varios años se enfrentó a la misma enfermedad. Ambos actores compartieron créditos en la saga “Los Fuck…”.

En cuanto a su familia, dijo que sus dos hijos lo tomaron bien. “Les dije que tenía algo que debía enfrentar”. Estuvieron muy bien con eso”. El actor está casado Christine Taylor.