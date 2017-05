Belinda grabará nuevo video

También difundió vía electrónica un fragmento instrumental de 10 segundos, en el que se puede apreciar el ritmo que acompañará la composición

Ciudad de México

Notimex

La cantante mexicana Belinda dio a conocer que el próximo lunes grabará el video de “Báilalo”, primer sencillo que contó con la colaboración del DJ Steve Aoki y el cual forma parte de su quinto álbum de estudio.

“A partir del lunes empiezo a grabar mi nuevo video para que estén pendientes, porque voy a estar subiendo contenido!! @SteveAoki #Báilalo”, anunció mediante su página oficial.

Aunque se ha mantenido muy hermética en torno al sencillo, en declaraciones a medios internacionales entonó un fragmento de la letra:

“Baila, baila, baila, como las estrellas lo hacen en el mar, como cuando mi corazón va a besar. Sólo sé tú, sé tú, sé tú, sé tú y ‘baby’ baila, baila, baila, como las estrellas lo hacen en el mar, como cuando mi corazón va a besar y no quiero que me digas no, no… Báilalo”.

También difundió vía electrónica un fragmento instrumental de 10 segundos, en el que se puede apreciar el ritmo que acompañará la composición.

Actualmente la también actriz se encuentra en la promoción de la cinta “Baywatch”, en la que tiene una participación especial al lado de Zac Efron y Dwayne “La roca” Johnson, que se estrenará en México el 16 de junio.