Belinda enseña a romper manzana con la cabeza

Belinda vuelve a presumir su super poder de romper una manzana con la cabeza y ahora le enseño al ilusionista estadounidense Criss Angel cómo lograrlo.

Ciudad de México

Agencias

En el video que está siendo una locura en redes sociales, aparecen la cantante y el mago juntos, “Ella es Belinda, en Latinoamérica es una de las más grandes estrellas de pop. Acaba de estar en mi show de televisión, entonces me preguntó que, si podía hacer algún truco con la manzana y voy a intentar romperla con mi mente”, explica.

En el momento en que Criss intenta realizar su truco de magia con la manzana, la también actriz toma la fruta y comienza a golpearla contra su frente y termina rompiéndola.

“Esto es muy fácil, también la puedo romper, no hay misterio, eso no es un truco”, señala.