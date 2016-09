¡Basta ya! DIF Tabasco convoca a marcha contra el abuso sexual hacia los niños

En voz del Director del Sistema, Ricardo Poiré Cervandes, se convocó a la sociedad a participar en este magno evento, para generar una conciencia sobre esta problemática

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Después que el director del Sistema DIF Tabasco, Ricardo Poiré Cervantes Utrilla convocó a la sociedad en general a decir un “¡basta ya, contra el abuso sexual hacia los niños” enarbolando su defensa mediante la participación el domingo 18 de septiembre a las 08:30 horas en una caminata simultánea que tendrá como meta las principales plazas públicas de las 17 cabeceras municipales –en Villahermosa saldrá de la Quinta Grijalva y concluirá en la Plaza de Armas–, Aura Medina Cano reveló que en la entidad de 2008 a 2016 se abrieron más de mil averiguaciones previas por violación, en tanto que por abuso sexual infantil se consignaron 129 expedientes entre 2005 y 2015.

La propuesta de la campaña y marcha que distinguirá a sus participantes el domingo 18 con prendas de vestir superior en color blanco fue de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, para “enfrentar” y “visibilizar” y “denunciar” el flagelo que afecta a la población de 10 a 14 años, en el caso de violación, y de 0 a 17 años en el caso de abuso sexual a tal punto que la Organización Mundial para el Comercio y Desarrollo (OCDE) ubica a México en el primer lugar dentro del tema de violencia sexual, maltrato físico y homicidio en niñas, niños y adolescentes, según estadísticas de 2010 de la Red de Derechos por la Infancia que dio a conocer, en conferencia de prensa, la secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Tabasco (SIPINNA).

“La insistencia de la visibilización de este problema es porque las cifras no reflejan muchas veces la realidad tan grande que hay porque, más allá de ellas, hay una realidad que se está viviendo afuera, en todos los municipios; en las cabeceras municipales y en las comunidades (rurales) es mayor…”, expuso Medina Cano luego que el Instituto Estatal de Alfabetización para Adultos (IEAT) se adhirió a la campaña y después que su directora Martha Osorio Broca desestimó las estadísticas sobre el tema. Centro y Cárdenas, son las demarcaciones más afectadas por su densidad demográfica.

La campaña “no sólo es para prevenirr sino para visibilizar y denunciar”, los casos de abuso sexual y violencia contra la población infantil de Tabasco, explicó la funcionaria del DIF al tiempo de ponderar la coordinación de actividades entre la Fiscalía General del estado y el DIF Tabasco a través de la Procuraduría de Protección de la Familia y de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Problema de todos

“Es un problema muy fuerte, que no es privativo de Tabasco y ni siquiera del país: Es un problema que está presente en muchas sociedades pero eso no quiere decir que no lo enfrentemos y no hagamos lo que tengamos que hacer”, expreso, preocupado, el director del Sistema DIF Tabasco, quien detalló que para el domingo 18 se ha convocado la participación de dependencia del sector público de los tres niveles de gobierno, así como instituciones privadas y asociaciones civiles para que participen en la campaña y el marcha en los 17 municipios.