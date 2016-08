Barrada, peor de Carrillo

A pesar de que estos recursos ya estaban etiquetados, el actual alcalde está en su negative de entregar el pago a los beneficiados

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Para 200 ex trabajadores de confianza del ayuntamiento de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz del PRD salió “pior” que el ex alcalde del PRI Jorge Alberto Carrillo Jiménez.

Antes de solicitar el apoyo del Congreso estatal, Adalberto Tejeda Izquierdo, a nombre de los presuntos afectados con la actitud de Barrada Ruiz, denunció que el Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE), confirmó que el ex edil priista etiquetó el pago de aguinaldos que su sucesor en el ayuntamiento se niega a solventar, no obstante que el recurso “cayó en enero o febrero”.

Al denunciar dicha anomalía, quien también se ostentó como apoderado legal de los ex trabajadores exhibió órdenes de pago del OSFE que el director jurídico y el secretario del ayuntamiento que encabeza Barrada Ruíz califican de “falsos…el ex presidente no dejó dinero”, recordó que alegan dichos funcionarios.

En compañía de un puñado de presuntos afectados, Tejeda Izquierdo explicó que el jueves 25 funcionarios del auditor legislativo le informaron que la deuda del ayuntamiento por el no pago de aguinaldos está entre las observaciones a la cuenta pública 2015 del ayuntamiento de Paraíso.

Aseguró que las observaciones del OSFE derivan en que las participaciones “no llegaron a tiempo” e insistió que el recurso para el pago de aguinaldos a más de 200 ex trabajadores de confianza, lo recibió a principios de año la administración de Barrada Ruiz.

Y luego de explicar las razones legales por las cuales el reclamo del pago lo hacen siete meses después de 2015, el abogado pidió al actual primer regidor de Paraíso, una mesa de diálogo para que, en su momento, “demuestre que es falso que el recurso quedó etiquetado”.