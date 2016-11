Barca quería a Cristiano Ronaldo

Semana de apariciones públicas para Cristiano Ronaldo. Antes del compromiso con su selección frente a Letonia (domingo 13 a las 13:45 en Faro-Lolulé), el internacional portugués está aprovechando para acudir a diversos actos y conceder entrevistas a los medios.

En un encuentro con los medios portugueses que recoge O Jogo, el jugador del Real Madrid reconocía que, antes de fichar por el Manchester United, Valencia y Barça le siguieron, y habló de su continuo esfuerzo por mantenerse al máximo nivel.

Interés del Barcelona y Valencia: “Cuando había jugado unos pocos partidos con el Sporting, desperté la atención de varios clubes europeos, como el Inter, el Arsenal, el Valencia o el Barcelona. El interés del Manchester United fue grande y vino Alex Ferguson. No lo esperaba y fue una sorpresa para mí.

Secreto de su éxito: “La voluntad. Tener talento no es suficiento y siempre me dedico al 100% para ser el mejor y mantenerme en el máximo nivel posible. Si no tienes voluntad, no tiene sentido. La voluntad para querer más y más es crucial”.

Ficharía a Guerreiro para el Real Madrid

Por otro lado, Cristiano Ronaldo confiesa que ficharía para el Real Madrid a su compañero en la selección Raphael Guerreiro al ser cuestionado sobre con qué jugador del Bayern o el Dortmund reforzaría la plantilla blanca.

En una entrevista publicada en la web de la revista alemana 11 Freunde, el internacional luso del Real Madrid también insisite en su idea de prolongar su carrera hasta cumplidos los 41 años y no descarta dedicarse al mundo de la moda, el cine y los negocios una vez ponga fin a su trayectoria como futbolista profesional.

Jugar hasta los 41: “Yo digo a la vez en broma y en serio. Nunca sabes que va a pasar y puede que tu carrera se acabe en tres o cuatro años, pero si me siento en forma con 41, quiero seguir”.

Dedicación tras su retirada: “No me veo jugando al fútbol como aficionado. Me gusta la moda, y el cine y ser actor también es una posibilidad. O los negocios. Puedo hacer muchas cosas, pero de momento sólo quiero seguir jugando al fútbol”.

Jugador del Bayern o del Dortmund que ficharía para el Real Madrid: “Sería injusto nombrar sólo un jugador para reforzar al Real Madrid. Quizás a mí compañero en la selección Raphael Guerreiro”.