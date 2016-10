Balón de oro para CR7: Xavi

Xavi Hernández participó junto a Puyol en el congreso Aspire4Sport donde analizó la actualidad del futbol y habló sobre Cruyff, Guardiola, Cristiano, Messi y la Selección española.

Durante la conferencia se habló como no podía ser de otra manera sobre el Balón de Oro, y tras la polémica y cruces de declaraciones entre Xavi y Cristiano el exinternacional español aseguró: “Cristiano tiene muchos números para ganar el Balón de Oro. Ha ganado Champions y Eurocopa. Pero estará muy competido porque también está Messi”.

En el acto reconoció que “la idea futbolística de Johan Cruyff es lo que diferencia al Barça del resto” de clubes: “Nunca me entrenó, pero estoy orgulloso de ser alumno de la escuela de Cruyff”. De ahí saltó hasta Guardiola, al que calificó como la persona más influyente del fútbol en los últimos diez años: “Ha sido la persona más influyente del fútbol mundial en los últimos 10 años. Es influyente, obsesivo, perfeccionista. En el City van a disfrutar y ya se les empieza a ver un estilo”.

Sobre la Selección comentó que Lopetegui le está dando un nuevo punto de competitividad e indicó que no ve a Guardiola como seleccionador: “Complicado… Aunque el fútbol profesional da muchas vueltas”.