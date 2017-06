Balconean a Martha Debayle

La “standupera” da a conocer en un video publicado en su cuenta en Facebook Live que la conductora de radio la vetó y explica las supuestas razones

Ciudad de México

Agencias

El miércoles por la tarde, Sofía Niño de Rivera realizó un Facebook Live en el que contó su visita a la cabina de radio de Martha Debayle, donde platicaría junto a su prima Saskia Niño de Rivera, sobre la fundación Reinserta, una organización que busca darle a los niños de las carcelarias una educación y vida igual al de un infante de su misma edad lo haría fuera de la prisión.

De acuerdo con lo relatado por la standupera, su prima y ella llegaron a las instalaciones de W Radio y se percataron que Debayle estaba enojada porque una de sus hijas tuvo un problema con su pasaporte; luego de contarles a las Niño de Rivera lo sucedido, la conductora les aconsejó que no tuvieran hijos porque son una pesadilla, pero “ya es muy tarde”, pensó Sofía, pues Saskia está embarazada.

Una vez en la cabina, Sofía relata que Martha empezó a fumar, lo cual le provocó mucha confusión pues, en primer lugar, no se puede fumar en un lugar cerrado y dos, Saskia está embarazada.

En ese momento, las jóvenes prefirieron quedarse callada y continuar la entrevista, pues como dijo Sofía, “el proyecto va más allá de nosotras”.

Luego de esta extraña experiencia, ese mismo día, Sofía utilizó sus redes para comentarle a sus seguidores lo que les había ocurrido, eso sí, evitó dar nombres, pero la gente se percató y se dieron cuenta que hablaba de Martha Debayle.

Debido al ruido que generó su acusación, Sofía relató que le hablaron de la producción de Debayle, específicamente la productora, para comentarles que su entrevista no saldría al aire, ya que “aparentemente multaron” a Martha y a W Radio por haber fumado en un espacio cerrado.

“Yo pienso que no pasaron la entrevista porque Martha Debayle se ardió porque la criticamos. Esto se va a la mierda y no paso la entrevista”, aseguró Sofía en su video.