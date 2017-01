Bajarían salarios a secretarios en Tabasco, dijo el gobernador Arturo Núñez

El gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez afirmó que las áreas de Administración y de Finanzas, se mantienen hasta este momento analizando las probables medidas de austeridad gubernamental y de incentivos fiscales, que permita hacer frente los embates del incremento a los combustibles y sus consecuencias económicas, en donde se revisa todo.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios al término del evento del día de la enfermera, el jefe del Ejecutivo estatal remarcó que no quiere adelantar nada hasta que no existe una propuesta concreta por parte de estas dos dependencias y con ello, darlas a conocer por los medios.

Aunque por el momento dijo que no están en condiciones adelantar cuáles podrían ser esas medidas, expuso que todo lo que lleve a un ahorro será bienvenido para contrarrestar estos efectos financieros.

“Ya instruí, voy a analizar la propuesta que me darán estas dos dependencias y estoy en ello. No quiero adelantar nada, hasta que lo pondere yo con ellos y tomemos una decisión; lo comunicaré”, precisó en donde agregó que todo se analiza, no se dejará nada de verificar “pues como he reiterado, lo que conlleve a un ahorro, tiene que ser bienvenido”.

De la misma manera celebró las medidas que ha anunciadas por el INE respecto a los recortes salariales, derivado de los incrementos recientes de productos y servicios.

Respecto al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, expuso que lo se busca es evitar que se disparen los precios y perjudique a las familias del país.

Núñez Jiménez destacó también que las autoridades policiales se mantienen atentas ante cualquier eventualidad que se genere de las manifestaciones (legítimas) y que estas se aprovechen para actos vandálicos.

Recordó que hay un buen número de persona en proceso penal por los últimos acontecimientos de saqueo en varias partes de la entidad.