Ayuntamiento de Centro no tiene culpa de afectaciones por inundaciones, asegura el Consejo Coordinador Empresarial

El presidente del Consejo Coordinación Empresarial, anunció que no presentarán demanda por las afectaciones, asegurando que “no tiene la culpa la comuna, pero que hay que buscar una solución y cómo sería esta”

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), decidió que no presentará ningún juicio o queja judicial en contra de la comuna de Centro o quien resulte responsable, ello derivado de la tromba de la semana pasada que afectó a locales comerciales, dejó en claro su presidente Gabriel Oropeza Varela, quien dijo que es muy complicado y difícil comprobar negligencia por parte de las autoridades.

Al ser entrevistado por los medios de comunicación durante el evento donde se presentó una aplicación para taxis, el dirigente empresarial mencionó que lo que solicitarán es que el gobierno apoye con créditos para adquisición de bienes y enseres a aquellas personas que resultaron afectadas, las cuales dijo no tienen nada de culpa, pero evidentemente lo que se necesita en este momento es no saber quién tuvo la culpa, si no buscar soluciones. Se le cuestionó si en la iniciativa privada presentaría una queja judicial en contra de las autoridades de Centro y quien resulte responsable, de inmediato dijo que no, porque es complicado comprobar si existió o no este tipo de negligencia judicialmente. “No podría llevarse a cabo pues, evidentemente, se tendría que tener video, fotografía, en el momento preciso y esto no existe”, por lo cual aquellas personas u organismos que busquen, “está bien, pues adelante, pero nosotros como iniciativa privada no vamos por este camino”.

Mencionó que no pueden cuantificar los daños que se presentaron por esta anegación de la semana pasada, pero que evidentemente estarán pugnando, y gestionando ante las autoridades estatales y hasta las federales, para que se apoye con créditos blandos a los empresarios afectados, y hasta las familias que resultaron dañadas en sus pertenencias.

Dijo que no tiene la culpa la comuna, pero que hay que buscar una solución y cómo sería esta, “tener un sistema de drenaje pluvial y no mixto, ya que con esto se buscaría acciones concretas para evitar este tipo de anegación”.