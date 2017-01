Avanzamos poco a poco

Destaca que a pesar de haber recibido en una situación complicada la administración, se han logrado grandes avances en distintos puntos, atendiendo las necesidades de la población

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir cerca de la gente, hoy más que nunca, tenemos que estar juntos, unidos, pueblo y gobierno, porque solo trabajando en unidad, podremos superar las difíciles condiciones que nos han tocado. Tenemos que seguir con la dinámica de trabajar en la calle aunque a algunos les moleste y no les guste, porque esa es la nueva forma de gobernar y de trabajar en el municipio de Centro, estando cerca de la gente, dijo Gerardo Gaudiano, al poner en marcha el programa, “Centro mejora su Visión”, en su modalidad 2017.

“Quiero que ustedes sepan y tengan la garantía de que el presidente municipal está haciendo su mejor esfuerzo para sacar adelante a Villahermosa, y a todo el municipio, no es fácil, porque me dejaron un ayuntamiento complicado, con muchos problemas, con muchas necesidades, lleva mucho tiempo esta situación ¿Pero saben qué? Poco a poco vamos a ir avanzado y se van a ir arreglando los problemas, quizá no todos, pero vamos avanzar, porque hay toda la disposición y todas las ganas, la energía y la capacidad”, indicó

El alcalde de Centro realizó entrega de lentes en la ranchería Anacleto Canabal 3ra sección, como parte del programa “Centro Mejora su Visión”, el cual ayuda significativamente a las mujeres a seguir adelante y desarrollar sus actividades diarias

Gerardo Gaudiano Rovirosa, realizó este martes la entrega de lentes a mujeres de la ranchería Anacleto Canabal 3ª sección, como parte del programa “Centro Mejora tu Visión”, con el que se busca que puedan retomar las actividades que por problemas en la vista habían suspendido, e incluso ocuparse en otras, con el fin de superarse.

Gaudiano Rovirosa precisó que durante los siete meses que lleva su administración, el trabajar cerca de la gente le ha dado excelentes resultados, por lo que seguirá con esa misma dinámica.

Mejorando la visión

El primer regidor de Centro dijo sentirse muy orgulloso de su encargo, pues puede llevar programas como “Centro Mejora tu Visión”, el cual ayuda significativamente a las mujeres a superarse, a seguir adelante y desarrollar sus actividades diarias, como fue la ocasión de las 73 beneficiarias de esta cuarta entrega de lentes.

Además, el edil se comprometió con los habitantes de Anacleto Canabal 3ª sección a remodelar el parque, la pavimentación de la calle principal y la dotación de juegos infantiles para el Jardín de Niños “5 de Mayo”.

En su oportunidad, Maritza Palomera Lamas, directora de Atención a las Mujeres, señaló que el programa de entrega de lentes es una acción del gobierno municipal con perspectiva de género, que permite que las mujeres tengan una mejor visión y de esta manera contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Agradecimiento ciudadano

La delegada municipal de la localidad Isabel Pérez Villegas y María Herrera Palma, beneficiada con lentes, agradecieron a nombre de la población por este apoyo de gran beneficio para las mujeres, lo cual es una muestra del compromiso que el gobierno municipal tiene con este sector de la sociedad.