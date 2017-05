Avanza negociaciones

Enfatizan su compromiso para dar respuestas a las necesidades del gremio

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En un 80% de avance se encuentran las negociaciones entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado Tabasco (SUTSET) y el gobierno de la entidad en torno al pliego petitorio, dejo en claro su dirigente, René Ovando, en donde además aseguro que a pesar de la crisis económica, tienen confianza que se cumplan a cabalidad sus peticiones, además de que no habrá despidos en la plantilla laboral.

En rueda de prensa, el dirigente sindical mencionó claramente que se espera que este fin de semana, después de la reunión que van a sostener, se pueda anunciar ya el cierre de las negociaciones entre el sindicato y la autoridad encabezado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la finalidad de anunciar a la clase burócrata del estado los compromisos que se adquirieron en beneficio de ellos mismos.

No quiso revelar de cuánto están solicitando en torno al incremento salarial, ni cuánto les está ofreciendo la autoridad tabasqueña, pero dijo que siempre en los últimos años han logrado un porcentaje mayor a la media nacional, y con esta situación, pues esperan que se siga por la misma tendencia. También indicó que el sindicato está buscando mejoras en el contrato colectivo, aunado a que en cuestiones laborales no existe temor alguno de la base sindical por supuesto despidos, ya que evidentemente el Gobernador Arturo Núñez Jiménez ha señalado en infinidad de ocasiones, que no debe presentarse estas acciones, y se continuará de manera normal.

Incremento no debe ser problema

Y además indicó claramente qué este “sindicato burócrata se la juegan con este gobierno”, al asegurar que el tema que está todavía en la mesa, es el incremento salarial que van a tener, lo cual dijo no debe darse problema alguno, ya que el sindicato entiende la situación económica que se vive en el estado y por ende en el país, y el gobierno sabe perfectamente que va a apoyar a la clase trabajadora como sucede cada año.

Destacó que el beneficio será directo para todos los burócratas, además incluidos los que se encuentran en otros sindicatos, ya que evidentemente este beneficio es para cada uno de los trabajadores.