Avanza diálogo con Hacienda. Hay disposición de la SHCP para evitar severos recortes al presupuesto y ver cómo se pueden mejorar partidas en diversos rubros: Arturo Núñez Jiménez

Destacó que existe disposición por parte de la dependencia para buscar alternativas que no afecte el presupuesto del estado, ni a la población

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Existe buen ánimo y disposición de la Secretaria de Hacienda para dialogar con Tabasco para evitar severos recortes al presupuesto que nos corresponde federal”, señaló el mandatario estatal Arturo Núñez, quien destacó que “es la primera de muchas pláticas, pero evidentemente existe estas acciones para, primer entender nuestra posición y además, lograr lo que se pretende”.

En este sentido, el jefe del ejecutivo indicó que además, la visita que le realizó este lunes al subsecretario de egresos de la SHCP, Fernando Galindo junto con el titular de Finanzas, Amet Ramos Troconis “en primer lugar, de los recursos que no han aterrizado al estado y ya estás autorizados para este año, y en segundo lugar, del dinero federal para 2016, donde existe esta buena disposición”.

Además destacó el gobernador, que el Gobierno federal y hasta el estatal, está en la premisa de no endeudamiento ni incrementar tasas de intereses “es por ello, el pequeño margen de maniobra que se tiene”.

“Tuve la primera reunión de trabajo con el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal, acompañado del secretario de planeación y finanzas del gobierno de Tabasco, Amet Ramos Troconis, con el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para empezar a conciliar cifras a ver el cierre del año presupuestal 2016, para que terminemos ordenadamente, y ver de qué manera podemos mejorar el presupuesto que está en análisis en la cámara de diputados”.

Resaltó que “todavía evidentemente, no tenemos resultados; apenas es la primera reunión y van a seguir muchas. Tenemos que trabajar intensamente de aquí al 15 de noviembre qué es la fecha límite para que la cámara de diputado federal apruebe el presupuesto de egresos, lo que les puedo decir es que encontré en el subsecretario de egresos la disposición de analizar cómo impacta la propuesta de presupuesto para Tabasco, para ver de qué manera podemos mejorar algunas partidas presupuestales”.

Faltan recursos de este 2016

De igual forma, el jefe del ejecutivo resaltó que “Faltan recursos que están presupuestados pero no han bajado; parte de recursos que en algunos casos ejecuta el gobierno del estado y en otros los gobiernos municipales, y fue temas de la agenda con el subsecretario de egresos Fernando Galindo, de tener un cierre adecuado”.

Indicó que no corre riesgo que se pierda el recursos “porque todavía en muchos casos una vez que te autoricen los recursos hay que hacer la licitación, donde el concurso público que también se llevó un tiempo, pero bueno la Auditoría Superior de la Federación ha establecido que en algunos casos, el cierre del presupuesto será considerado hasta el 31 de marzo cuando los recursos llegaron muy retrasado”.