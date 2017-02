Avanza depuración de padrón de beneficiados: Neyda Beatriz

“Cuando se tenga al cien por ciento el Padrón Único de Beneficiados en donde se entrelazan los datos de programas sociales estatales y federales, ya no podrán recibir los mismos una misma persona, ya que se busca que el beneficio llegue a más ciudadanos”, destacó la titular de la Secretaria de Desarrollo Social en el estado, Neyda García Martínez.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, la funcionaria estatal dejó en claro, que ante quejas de que personas estaban inscritas en los programas estatales y federales, en donde se evitaba llegar a más comunidades, dijo que “todo se va a depurar, cuando ya tengamos al 100 por ciento el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), que va a ser el que garantice que programas similares no los esté recibiendo la misma persona, se evitara que los beneficios lleguen a un mismo beneficiado”.

¿Cuáles serían en específico las medidas que se tomarían para que esto ya no vuelva a ocurrir?

“Es que al tener este programa llamado PUB, vamos a poder contar con los padrones de cada dependencia, que van a alimentar un programa de sistemas. Y ahí nos van a dar esos datos. Es claro que algunas veces van a existir homónimos, personas que se llamen igual, pero con las verificaciones serán distintas”.

Sin embargo, destacó que “así vamos a poder detectar realmente, por su ubicación, por la dirección y su copia de la credencial, que exactamente si ya esa persona está recibiendo “65 y más” o “Corazón Amigo”, destacó.

En el caso de “Corazón Amigo” ¿habrá alguna disminución?

“Hasta ahorita está blindado el programa de Corazón Amigo. Ha sido la instrucción de nuestro Gobernador”.

Indicó además que “tenemos un módulo de la SDS, que trabajamos en colaboración con Indesol. Son programas para organizaciones, proyectos productivos, para organizaciones no gubernamentales. Por el momento abrimos con una ventanilla de 35 proyectos, que van a ayudar a todas estas asociaciones”.