Avanza Albergue Cultural

El alcalde Gerardo Gaudiano arranca esta obra, con el fin de dar cobijo a estudiantes de Centro y otros municipios que no tienen dónde quedarse mientras estudian

Florentino J. García Alcudia

Rumbo Nuevo

En beneficio de estudiantes de escasos recursos, originarios de lugares apartados de la capital tabasqueña, para que tengan dónde vivir mientras realizan sus estudios y no se vean obligados a abandonarlos por alguna situación económica, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, dio inicio este martes a la segunda etapa del Albergue Cultural “Carlos Pellicer Cámara”, en el fraccionamiento Lagunas, con una inversión de 16 millones 134 mil 207 pesos.

Acompañado de la sexta regidora Violeta Caballero Potenciano; Francisco Guevara Martínez, dirigente estatal del Movimiento de Antorcha Campesina; María Olga Piña Reséndiz, delegada municipal de la colonia Insurgentes-Ciudad Industrial y estudiantes, el edil reconoció y agradeció la gestión de los antorchistas para lograr que la edificación sea una realidad.

“Tenemos que trabajar en conjunto, si falla una de las dos partes, no se hace la obra. Si el municipio no hace suyo el proyecto, no lo gestiona, no lo empuja y no licita, no se lleva a cabo la obra, y si el Movimiento Antorchista, aquí encabezada por nuestro amigo Francisco, no hace su parte, difícilmente se haría esta obra”, admitió Gaudiano Rovirosa.

El primer regidor afirmó que esta edificación es inédita en el municipio porque albergará a estudiantes de Centro y de otros municipios que no tienen un lugar digno dónde pasar la noche, de descansar y de convivir con otros jóvenes.

“Si hablamos de calidad en el sector educativo, tenemos forzosamente que hablar de un lugar donde los jóvenes puedan tener un espacio de recreación para poder leer, aprovechar al máximo sus capacidades, un lugar dónde dormir porque eso es fundamental. Se pierde mucho tiempo en el traslado, y sobre todo lo más importante, la parte humana, la parte social y humanitaria”, enfatizó.

Gaudiano agradeció a Víctor Manuel Jiménez Esteban, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios de Tabasco, su bienvenida, junto con alumnos de la preparatoria Nueva Creación de la colonia Gaviotas Sur.

Agradeciendo apoyo

Por su parte, la delegada municipal también agradeció al edil capitalino porque es una infraestructura que no había y que ayuda mucho a los jóvenes, ya que tienen que salir a tempranas horas y regresar muy tarde a sus hogares, eso coarta la educación porque no hay recursos para viajar constantemente.